《宏觀論勢－李捷龍》經濟衰退的憂慮消散

《宏觀論勢》早前發表的經濟數據漸趨穩定，並在近期開始回升，市場年初對經濟前景的憂

慮開始消散，出現經濟衰退的機率看來比三個月前為低。

在現時經濟周期成熟階段，經濟情況為預期中最好的時刻：雖然產能供應緊張反映經濟增長

確實已經放緩，但通脹仍然溫和，因此多國央行可維持寬鬆立場。市場目前面對的主要威脅是通

脹急升。全球經濟看來將繼續異常平穩地增長。已發展經濟體的經濟放緩，但新興市場經濟普遍

穩健，可彌補不足。

展望未來數月，全球多國甚至可能對於在去年底因應市況動盪而推出的政策感到後悔。中國

開始出現這種跡象，並已暗示將撤回部分貨幣刺激措施。相反，美國通脹低於預期，意味聯儲局

仍樂於堅守「保持耐心」的立場。

在目前環境下，美國聯儲局應不會急於改變政策。儘管面對減息壓力，但鑒於失業率偏低和

經濟增長仍然高於長期趨勢，當局看來難以在這種情況下減息。相反，通脹須高於２％的目標才

可加息，但目前可能性似乎甚低，有機會直至今年年底、甚至２０２０年才有機會出現。

樂觀來看，在經濟增長放緩及央行暫停加息的這段期間，科技發展可望從後趕上，推動另一

波由生產力主導的經濟增長。聯儲局暫停加息為市場帶來喘息空間。市場近來集中於審視經濟衰

退風險，意味投資者忽略了目前周期進一步擴張的可能性。

中美貿易摩擦應會繼續成為最嚴重的問題，由於雙方仍未達成協議，加上美國的關稅威脅，

可能導致地緣政治局勢不穩。

中國在２０１８年公布一系列的政策刺激措施，致力抵消美國關稅造成的損害。另一邊廂，

中國政府亦關注信貸泡沫，擔心將再次出現十年前信貸過度膨脹的危機。此前，政策影響還是相

對輕微，但有更多跡象顯示信貸和經濟活動數據開始回穩。

往後的事態發展將主要取決於中美兩國最終能否達成期待已久的貿易協定。如果達成協議，

由於製造業採購經理人指數已回升至５０水平以上，我們預計中國政府將會縮減政策刺激措施。

事實上，去年已開始出現一些撤銷放寬信貸措施的跡象。

在過去數月，歐洲商業活動的回勇步伐使投資者頗為失望，特別是德國。雖然服務業依然穩

健，但製造業普遍疲弱。市場對經濟增長的擔憂，以及核心通脹率維持於約１％，意味歐洲央行

距離實施緊縮政策的時間尚遠。歐洲央行在今年１０月可能選出比現任行長德拉吉更為「鷹派」

的繼任人，進一步降低政策逆轉的可能性。歐洲區內，英國依然深陷脫歐陰霾，雖然限期推遲至

１０月，但提早解決問題的希望渺茫。有別於其他地區，英國服務業出現受壓跡象，明顯反映了

市場受英國脫歐前景眾說紛紜的影響。

目前新興市場的風險看來屬於個別風險而非系統性風險。已發展經濟體經濟增長放緩對區內

造成挑戰，但央行轉向「鴿派」的貨幣政策立場可抵消部分影響。不少新興市場（特別是亞洲）

的政策保持重大彈性，以在必要時應對困難的外部環境。財政狀況大致穩健，我們預計部分於去

年加息的東盟成員國將在今年減息。普遍來說，大部分新興市場都沒有出現易受外部事件影響的

經濟失衡現象，例如外部赤字、財政預算問題、匯率過高和嚴重通脹。特殊的個別問題總會發生

，但目前看來系統性風險偏低。《新加坡銀行首席經濟師 李捷龍》

