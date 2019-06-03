港股窄幅上落低收７點報２６８９３，成交８２７億元

《經濟通通訊社３日專訊》港股６月首個交易日窄幅上落，今早受外圍影響呈高開低走格局

，一直於２６９００點水平反覆上落，其中財新公布５月份中國製造ＰＭＩ勝預期，帶動恆指曾

升６７點，高見２６９５８點。消息面上，今早人民幣中間價反彈近百點子，部分食品股落鑊炒

起，惟５月份澳門賭收表現強差人意，濠賭股急瀉，金沙（０１９２８）曾跌５％並為最差藍籌

。午後中資電訊股接力撐市，內地工信部公布５Ｇ商用牌照即將發放，刺激相關股份高走，中移

動（００９４１）曾升４％抗跌大市。

最終港股收報２６８９３點，跌７點，盤中在２６７３５至２６９６８之間波動，主板成交

額８２７﹒１８億元跌１﹒５７％。國企指數收報１０４３０點，升４３點或０﹒４２％。

內地股市回吐，上證收報２８９０點，跌８點或０﹒３％；深證收報８８５６點，跌６５點

或０﹒７４％。兩市成交額４７９１﹒７２億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒１７％，報６３﹒３元；港交所

（００３８８）跌１﹒１２％，報２４６﹒６元；騰訊（００７００）升２﹒３３％，報

３３３﹒６元；建行（００９３９）跌０﹒３２％，報６﹒１８元；友邦（０１２９９）跌

１﹒６３％，報７２﹒４５元。



＊濠賭收合預期金沙仍挫３％，人幣升食品股落鑊＊



澳門博彩監察局公布５月份賭收按年升１﹒８％符合市場預期，大行高盛預料，低基數效應

將於７月顯現，今日濠賭股普遍回吐，金沙跌３﹒３８％，報３４﹒３元，為是日最差藍籌；銀

河娛樂（０００２７）跌２﹒２２％，報４６﹒３５元；新濠國際（００２００）跌１﹒９１％

，報１５﹒４元；澳博（００８８０）跌０﹒２３％，報８﹒６６元；永利澳門（０１１２８）

跌４﹒７３％，報１５﹒５２元；美高梅中國（０２２８２）跌４﹒９６％，報１１﹒５元。

人民幣中間價今早升９６點點子，刺激在岸及離岸價格轉強，盤中曾升破６﹒９關口。食品

股成避險最佳資產，相關股份見有資金追捧，中國旺旺（００１５１）升３﹒４％，報５﹒７８

元，為是日最佳藍籌；統一企業（００２２０）升１﹒５６％，報８﹒４６元；康師傅

（００３２２）升２﹒０４％，報１３元；維他奶（００３４５）升１﹒４３％，報４２﹒６５

元；蒙牛乳業（０２３１９）升０﹒１７％，報２８﹒７元。



＊個別手機設備股逆市反彈，５Ｇ電訊股全面走高＊



星晨發表研究報告指，首予舜宇（０２３８２）「買入」評級，目標價首予８３元，舜宇股

價低位反彈，升２﹒７７％，報６８﹒７元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒５５％，報

１０﹒４８元；丘鈦科技（０１４７８）升１﹒６３％，報５﹒６２元；瑞聲（０２０１８）跌

０﹒３６％，報４１﹒５５元；鴻騰精密（０６０８８）跌１﹒９２％，報３﹒０７元。

據新華社報道，內地工信部將於近期發放５Ｇ商用牌照。利好消息帶動中資電訊股，中國電

信（００７２８）升３﹒２８％，報３﹒９４元；中國聯通（００７６２）升１﹒６９％，報

８﹒４１元；中國移動升２﹒９２％，報７０﹒４５元；中國鐵塔（００７８８）升３﹒９８％

，報１﹒８３元。



＊內房股普遍下挫，領展業績理想股價急升逾２％＊



大行花旗發表研究報告指，由於新項目的推出，預料中國房地產開發商６月份的銷售保持穩

定，股價可能跑贏大市，而融創（０１９１８）是該行的首選股之一。惟內房股今日股價普遍下

挫，融創跌２﹒８１％，報３２﹒８５元；華潤置地（０１１０９）跌０﹒１６％報３１﹒８５

元；碧桂園（０２００７）跌０﹒９４％，報１０﹒５元；萬科企業（０２２０２）跌

１﹒９８％，報２７﹒２元；中國恆大（０３３３３）跌２﹒４％，報２０﹒３５元。

領展（００８２３）公布全年業績，分派收入總額為５７﹒２３億元，增加５﹒３８％，全

年合共分派２７１﹒１７仙，增加８﹒５６％。業績造好帶動股價上揚，領展升２﹒１９％，報

９５﹒８５元。惟其他房託普遍回落，陽光房地產基金（００４３５）跌０﹒３５％，報

５﹒６９元；置富信託（００７７８）跌０﹒５８％，報１０﹒２６元；冠君信託

（０２７７８）跌０﹒１６％，報６﹒３７元；匯賢信託（８７００１）跌０﹒９２％，報

３﹒２２元人幣。（ｕｌ）

