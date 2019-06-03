【移交逃犯】田北辰促以陪審團把關、梁繼昌提成立閉門小組均被拒

《經濟通通訊社３日專訊》立法會保安事務委員會繼續召開特別會議，討論《逃犯條例》修

訂草案。

實政圓桌田北辰提出，由於現時個案移交的門檻達７年，是涉及高等法院所審理的罪行，會

否如高等法院審訊般引進陪審團作把關；會計界梁繼昌則提出是否可以在立法會設立一個閉門常

設小組，對行政長官的決定擁否決權。保安局局長李家超指，今次修例並不是要大幅更改移交的

制度，而上述的兩個方法則會涉及大幅改動，不符合原先目的。建制派議員謝偉俊認同政府的說

法，指現時世界潮流是要簡化程序，方便工作。（ｃｗ）（ｚｚ）

