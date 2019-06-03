《每周華語－黃溢華》爭雄世代，勝負難料！半年結算，形勢不妙

《每周華語》本周習主席訪問俄聖彼得堡，參與經濟高峰會議；而特朗普已到了英國，依然

希望英國全面不讓華為參與該國的５Ｇ產業。本月底Ｇ２０會議，習特就經貿協議會面及成功簽

約機會不太大，但美方會否於６月停一停，不再有新的負面行動，引致會談全面停頓，則有待觀

察了。昨日（２日）國家公布了《白皮書》，已表明中國就經貿談判不前責任全往美國政府。



踏入６月，又到半年結。美債價上周勁升，長短期債息下移。十年期美債息（Ｙｉｅｌｄ）

自三厘之上回落，在二厘一水平徘徊。中美爭拗，勝負難料，中長線言，有可能中美均是贏家也

。而美下半年經濟傾向放緩，中美歐日及全球，可能出現通縮風險，低通脹已成為大趨勢。十年

前的「ＱＥ」力度極大，但面對無通脹的局面，各大央行有可能再推「ＱＥ」。中美爭持不下，

爭奪戰略地位，先苦後甜，多國配合美國，但形勢仍勝負難料；此一「戰」，已到了「不戰也要

戰」的階段：即使６月底習特「簽約」，改變不了中美戰略互動：筆者認為，各大小國不會希望

中國急速坐大，骨子裏「配合」美國的指指點點。政治無對錯，只有利益╱贏家╱輸家。而中國

「一國」力敵多國，不易長久維持下去。當然，中國與其他大中小國仍是「好朋友」，但大家在

看中美戰略均勢往那一方發展：一旦中方「敗陣」，即使中美大團圓「結局」，若戰略均勢趨向

往美方手上維持「下回合」的發球權，那麼中國在國際上的地位便不易穩定下來，往外走更難，

而面對美方可能再三進迫，中國希望「世界和平」非易事。下半年普京訪美，而美俄可「老友記

」，改善關係，美放一放俄人，中國世界友誼在「失去」俄國配合，「一帶一路」及其他國策，

未來一、兩年也不易推展。



宏觀經濟，下半年步入「不肯定」期，油價及天然資源價格可再往下移。中美６月「及時」

全面和談成功，實體經濟已有一定的損害，那怕佔ＧＤＰ的百份比不大。不錯，表面影響不大，

但全球經濟自「次按」後內傷十載仍未復原，全球大中小國財赤，企業不少有巨大現金流，但不

少面對極大的困境。美財赤久未見解決，未來十年、廿年相信美財赤有可能再擴大。人民幣即使

閉關不自由浮動，其「內在值」與美元「平排」機會存在；如是者，美元債券在未來十年、廿年

吸引力大減不足為奇。中國不用第一，歐盟不用第一，只要有兩三個大地區戰略成功挑戰美元！

此時美息傾向上升！美「ＡＡＡ」評級早已是「紙上」水平！一旦「ＡＡＡ」下調至「ＡＡ」評

級，美息不升也要升：美國人及美政府負債便下調╱改善不了。



只要擊倒中歐，未來美元平穩，評級「ＡＡＡ」可保，那怕乃「紙上」「ＡＡＡ」，因而美

國全方位壓倒中國乃戰略上必須的動作。不是怕中國，而是要有多手準備。更重要的是：美國再

發生金融危機的機會存在。「ＱＥ」退市額度已收縮、減慢之中。亦說明全球經濟表面穩定，但

仍在走向「失衡」的階段。



香港已回歸中國廿年多，「一國兩制」乃動態的東西，今天中國管治香港，２０４７年之後

也如是……英國已退回老家，世事不停變動。１９９２年之前，前蘇聯仍有１５個加盟共和國！

且一起發行郵品；前蘇聯於南北極與美歐英澳等國爭雄，今天中國也希望加入戰圍：俄新一代第

三艘核北極破冰船又「下水」，首兩艘已下水，其中一艘今年下半年可運作云云。俄人早已於北

冰洋全天候經營「生財」！上世紀１９８０年代冷戰，與美潛艦爭霸，今天「全霸」北冰洋的經

濟圈！中國１４億人，歷史上、科技上、地理上、努力上要在北極參與開發經濟，非常困難。南

極呢！？人家二百多三百年前已在南極找科研基地。中國人：大清三百多四百年，以陸地為發展

「平台」！海上有經貿但探險活動甚少且不太重視，否則，晚清又怎會失去琉球！中國南海被力

壓，今天仍未全面取回自主發展控制權！那麼又靠甚麼力量去南北極？中美爭奪「市場」：全球

「市場」，中國許勝不許敗。只靠本土市場：「大大大」也，但失去真正的雙向性、方向性，中

國最終「自成一國」機會便極大。全球化有利中國，但今天全球化「不利」美國，因為讓中國加

快「坐大」。一旦中國也再有去了非洲、南北極等地區，卅年、五十年，戰略上穩定下來，美元

地位不易保下去！大家忘記了美財赤及已發行的美債水平根本改善不了。歐盟有德國力撐，德國

人智慧高，但不代表整體上可避免再有出錯、犯錯。二戰前後，自身的優生政策，不少人盲目支

持，亦見德國人的內在不穩定性。全球步入另一不穩定期，中國人所言甚是：「聰明反被聰明誤

」！德國人也好、俄人也好！乃聰明民族，因而德俄多次大戰，死傷慘重，其他大國反得益。可

見美國解困成功否？財赤可不費「一分一毫」又可解？可能要新的「不穩定」期，全球再洗牌，

美國才有真正的空間重拾真「一哥」地位。目前戰略上「分化」全球，特朗普又狂言可使伊朗

「消失」，均說明美國急於「生事」，而中國面對自身的經濟運作「成本」高，亦不易短時間全

力與美國「對賭」！那麼，長久下去，吃虧的仍是中國！



中國廿年、卅年之後經濟不會差，但能否走出去，成功有全面海外市場甚而南北極「經濟圈

」也有「一席」位？面對的考驗仍十分巨大。



美對墨西哥及印度兩國採取貿易制裁，使上周五美國債息全面下滑，反映美下半年可能減息

：這不是一個好的訊號。全球大城市甚而中小城市房產價又再上升，扭曲了市場，「通脹」不見

，卻自房產市場「釋放」。中美也好，美國與其他國家也好，各自面對很大的困難，使貿關係不

易安排、理順。美國力保美元，維持美元地位，戰略上不易對中國有太大的讓步。

《資深市場人士 黃溢華》

