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03/06/2019 14:44

【移交逃犯】民主派就草案提出２５８項修訂，梁君彥：正逐一處理


　　《經濟通通訊社３日專訊》政府將於今個月１２日將《逃犯條例》修訂草案直上立法會大會
，民主派議員就此提出了２５８項修正案。
　　立法會主席梁君彥表示，現時仍在逐一審視有關修正案，而處理亦需時。至於會否考慮限時
辯論，梁君彥稱，議程內尚有多條法案要審議，要審視每一條法案後再決定。（ｃｗ）（ｚｚ）

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