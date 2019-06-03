【移交逃犯】民主派就草案提出２５８項修訂，梁君彥：正逐一處理



《經濟通通訊社３日專訊》政府將於今個月１２日將《逃犯條例》修訂草案直上立法會大會

，民主派議員就此提出了２５８項修正案。

立法會主席梁君彥表示，現時仍在逐一審視有關修正案，而處理亦需時。至於會否考慮限時

辯論，梁君彥稱，議程內尚有多條法案要審議，要審視每一條法案後再決定。（ｃｗ）（ｚｚ）

