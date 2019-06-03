【香港政情】六四前學運領袖封從德抵港被拒入境，李家超：不評論

《經濟通通訊社３日專訊》明日（４日）為六四事件３０周年。六四前學運領袖封從德昨日

（２日）中午由日本東京飛抵香港，準備出席支聯會明晚在維園舉行的六四燭光晚會，但被拒入

境，並被原機遣返日本。保安局局長李家超被追問有關事件時稱，不評論個別個案，指入境處是

按實際情況，考慮香港法律及入境政策處理每宗入境申請。（ｃｗ）（ｚｚ）

