《經濟通通訊社３日專訊》明日（４日）為六四事件３０周年。六四前學運領袖封從德昨日
（２日）中午由日本東京飛抵香港，準備出席支聯會明晚在維園舉行的六四燭光晚會，但被拒入
境，並被原機遣返日本。保安局局長李家超被追問有關事件時稱，不評論個別個案，指入境處是
按實際情況，考慮香港法律及入境政策處理每宗入境申請。（ｃｗ）（ｚｚ）
03/06/2019 14:51
【香港政情】六四前學運領袖封從德抵港被拒入境，李家超：不評論
《經濟通通訊社３日專訊》明日（４日）為六四事件３０周年。六四前學運領袖封從德昨日
（２日）中午由日本東京飛抵香港，準備出席支聯會明晚在維園舉行的六四燭光晚會，但被拒入
境，並被原機遣返日本。保安局局長李家超被追問有關事件時稱，不評論個別個案，指入境處是
按實際情況，考慮香港法律及入境政策處理每宗入境申請。（ｃｗ）（ｚｚ）
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