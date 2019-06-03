《地產人眼－黃漢成》中銀大廈貝聿銘不朽之作，香港難有特色建築

《地產人眼》一代偉大建築師貝聿銘於５月中與世長辭，誠是華人世界一個重大的損失，貝

聿銘一生充滿傳奇，創作力澎湃不絕，其傑作遍布世界各國，最為港人熟悉的莫過如位於中環核

心區的「中國銀行大廈」；猶記得上世紀八十年代，時值中英兩國就香港主權問題進行談判，引

發香港前途信心危機，香港中銀於１９８２年特意聘請建築設計大師貝聿銘設計樓高７０層的中

國銀行大廈，以實力和行動顯示對香港前途的信心，大廈設計充滿大膽創意，仿照竹樹不斷向上

生長，象徵著力量、生機、茁壯和銳意進取的精神，中銀大廈於１９９０年正式啟用，成為香港

中環矚目的地標，亦是當時亞洲最高的建築。



香港雖然是國際級金融中心，然而論到設計獨特的商業建築，卻是寥寥無幾，原因之一是香

港寸金尺土、地價高昂，發展商為求用盡每一寸土地空間，商廈設計大多方方正正，而不願作相

對「浪費空間」的花巧特色設計；此外，香港建築物普遍高度密集，而建築條例又十分嚴格，加

上近年社會對環保的意識日漸高漲，某程度令到建築物設計添加更多制肘，所以近年不少新落成

的商廈，外型大多平平無奇，難以予人驚喜。



反觀國內，近年除了經濟及高新科技騰飛躍進外，其新落成的商業建築，亦往往讓人眼前一

亮，以深圳為例，區內就有不少設計新穎獨特的商廈，如充滿條線感的平安金融中心、狀如春筍

的「中國華潤大廈」、「纖巧苗條」的「信興廣場」與及充滿動感的騰訊總部大樓等，這些饒有

創意的建築，令整個深圳區充滿了朝氣和活力。



其實一個地方的商業建築風格，或多或少能反映當地的經濟發展情況，近期落成的西九文化

區戲曲中心及尖沙咀Ｋ１１ＭＵＳＥＡ，算是較有特色的建築設計，筆者希望日後能見到更多具

創意的建築，一洗香港這些年來的呆板形象，讓這顆東方之珠再次展現活力光芒。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

