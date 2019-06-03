《鍾之日記》白皮書狠批美，Ａ場驚多於喜

《鍾之日記》６月３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中國對已實施加徵關稅的６００億美元清單美國商品中的部分，分別實施２５％、２０％或

１０％加徵關稅，作為對美國關稅升級措施的反擊，上周六（１日）生效。國務院於反制措施生

效的同日發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，闡明中國對中美經貿磋商的政策立場，

批評美方出爾反爾毫無誠信，強調中國對重大原則問題決不退讓。

對於美方把華為列入實體名單，斷絕華為的更新迭代可能，中國政府亦動用國家力量為華為

護航，宣布將建立「不可靠實體清單」制度，擬制裁一些對他國企業封鎖、斷供等行為的實體，

換言之，曾經參與斷供華為的外國企業如高通、英特爾等公司，又或者曾把華為包裹誤送到美國

的聯邦快遞，日後有可能被中國納入黑名單。

中國政府口頭上強硬對抗美國，對市場而言消息驚多於喜，不過４月財新ＰＭＩ持平於

５０﹒２優於預期。滬綜指今早一度回二千九但無法企穩，及後全日維持悶跌狀態，全日軟

０﹒３％，報２８９０﹒０８點，多個科技板塊見散水潮拖累深市，深成指跌０﹒７４％，創業

板指同跌０﹒９９％。

可喜的是滬深交投恢復部分活力，兩市全日成交４７９２億元（人民幣．下同），按日增加

９﹒５％，而且在６月首個交易日終於恢復外資流入，陸股通全日一共向Ａ股淨流入了

４４﹒０７億元。上月外資淨沽出Ａ股超過５３７億元，創歷史最大月度淨流出紀錄。



＊重磅股兩邊走，魚缸悶局下微跌＊



香江魚缸今早受外圍影響呈高開低走格局，一直於２６９００點水平反覆上落，其中財新公

布５月份中國製造ＰＭＩ勝預期，帶動恆指曾升６７點，高見２６９５８點，最終港股收報

２６８９３點，跌７點。主板成交額８２７﹒１８億元跌１﹒５７％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒２％，港交所（００３８８）軟１﹒１％，騰

訊（００７００）升２﹒３％，建行（００９３９）跌０﹒３％，友邦（０１２９９）跌

１﹒６％。

中國５月財新製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒２，與４月持平，好過預期，連

續三個月處於擴張區間，顯示中國製造業保持溫和擴張態勢，這一走勢與國家統計局製造業ＰＭ

Ｉ有較大分別。國家統計局此前公布的５月製造業ＰＭＩ，錄得４９﹒４，回落０﹒７個百分點

，重返收縮區間。



＊工信部將發５Ｇ商用牌照，概念股午後強勢崛起＊



新華社從工信部獲悉，工信部近期將發放５Ｇ商用牌照，中國將正式進入５Ｇ商用「元年」

。報道指，在技術試驗階段，諾基亞、愛立信、高通、英特爾等多家國外企業已深度參與，在各

方共同努力下，中國５Ｇ已經具備商用基礎。中方一如既往地歡迎國內外企業積極參與中國５Ｇ

網絡建設和應用推廣，共同分享中國５Ｇ發展成果。

此前，內地三大電訊營運商已預告今年會擴大５Ｇ相關的投資研發，完成５Ｇ制網測試及規

模化部署，以實現２０２０年全面商用。

另一方面，據白宮高級顧問凱莉安康威表示，美國總統特朗普可能會指示財政部長努欽下周

在日本與中國官員舉行會晤。如果努欽與中國官員會談，這將是較早時雙方陷入談判僵局以來，

兩國官員第一次面對面會晤。

中美官員或將會晤的消息己帶動５Ｇ概念在早盤造好，午後再有新華社報道加持，刺激５Ｇ

概念更強勢崛起。其中，京信通信（０２３４２）表現最為突出，抽升１０﹒１％，中興

（００７６３）亦大漲８﹒２％，中國鐵塔（００７８８）漲４％，中國電信（００７２８）升

３﹒３％，中移動（００９４１）也揚２﹒９％。



＊國產奶粉當自強，海淘奶粉再受限＊



發改委今日印發《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》，目標是讓國產奶粉產量穩步增加，

力爭自給水平穩定在６０％以上；產品質素安全可靠，消費者信心和滿意度提高；產業結構進一

步優化，行業集中度和技術裝備水平繼續提升；產品競爭力進一步增強，市場銷售額顯著提高，

國產奶粉在國內市場的排名明顯提升。

行動方案最焦點部分在於，加強對海淘奶粉的監管，以增加國產奶粉的競爭力，包括嚴禁進

口奶粉到境內分裝，亦嚴禁進口未取得奶粉產品配方註冊的產品。至於跨境電商零售進口的奶粉

方面，發改委要求商家建立商品質量安全風險防控機制，建立健全涵蓋完整物流軌跡的產品質量

追溯體系。

部分乳業港股尾盤急升，雅士利（０１２３０）漲９﹒９％，Ｈ＆Ｈ（０１１１２）升

３﹒４％，原生態牧業（０１４３１）升２﹒５％。



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式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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