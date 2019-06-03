【貿易開戰】商務部：「不可靠實體清單」考慮四方面因素

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中國政府５月３１日宣布，根據相關法律法

規，中國將建立「不可靠實體清單」制度。商務部安全與管制局局長支陸遜表示，中國政府在決

定是否將某個實體列入「不可靠實體清單」時，會綜合考慮四方面因素：一是該實體是否存在針

對中國實體實施封鎖、斷供或其他歧視性措施的行為；二是該實體行為是否基於非商業目的，違

背市場規則和契約精神；三是該實體行為是否對中國企業或相關產業造成實質損害；四是該實體

行為是否對國家安全構成威脅或潛在威脅。

對列入清單的實體，中方將依據對外貿易法、反壟斷法、國家安全法等有關法律法規和行政

規章，採取任何必要的法律和行政措施。同時，社會各方也會從中得到警示，在與列入清單的外

國實體進行交易和交往時，要提高警惕，防範不可靠風險。

支陸遜稱，中國建立「不可靠實體清單」制度，主要希望能維護包括經濟、科技、信息、資

源安全等在內的國家安全；防范中國實體在國際經貿活動中遭遇斷供、封鎖等重大風險；維護以

規則為基礎的多邊貿易體制，維護全球產業鏈的安全和穩定。



＊他國企業封鎖、斷供等行為在任何國家都違反了反壟斷法＊



商務部條約法律司司長王賀軍１日表示，對他國企業的封鎖、斷供等行為在任何國家都違反

了反壟斷法。中方參考國際通行做法，決定建立「不可靠實體清單」，目的是維護公平合理的國

際經貿秩序和以規則為基礎的多邊貿易體制，維護中國國家安全、社會公共利益和企業正當權益

。

支陸遜稱，２０１８年，中國進口中間品佔進口總額的７８％，出口中間品佔出口總額的

４７﹒５％，在這樣的「你中有我，我中有你」的國際產業分工格局中，一些國家濫用「長臂管

轄」等手段，將對全球經濟增長和全球產業鏈、供應鏈、價值鏈的安全和穩定造成嚴重損害。

王賀軍表示，違法企業或個人被列入清單後，會經過一定調查程序，中方將給相關利益關係

方一定的申辯權。目前，根據法律規定，正在履行必要程序，具體措施將於近期出台。

