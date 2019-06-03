【貿易開戰】商務部：磋商受挫全因美方，近期公布清單相關措施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》對於如何解讀中國宣布將建立「不可靠實體

清單」制度，美資企業和人士是否可能成為中國政府打壓的對象？中國商務部副部長王受文２日

國新辦發布會表示，對「不可靠實體清單」不必過度解讀。這一制度主要針對一些企業違背市場

原則、違背契約精神，出於非商業目的對中國企業進行斷供或封鎖，給中國企業的合法權利造成

損害，可能還會危及中國國家安全和社會公共利益的實體，將其列入清單，也是為了保護穩定、

公平、可持續的貿易秩序。不可靠實體清單制度進展情況，有關措施會在近期公布。

他並表示，比如聯邦快遞這件事，中方歡迎外資企業在中國進行合法經營，但是如果違反中

國的法律，就需要按照中國法律進行調查，這無可厚非。

對於中國打貿易戰的下一步做法，王受文強調，中國今年出台了外商投資法，強調要一律平

等、一視同仁地對待中外投資者，外國投資者的合法利益都會得到保護。但是，所有企業都必須

要遵守中國的法律，尊重中國的法律，在中國法律的框架內經營。



＊美方指責中方在談判中立場倒退是「潑髒水」＊



王受文表示，中方對中美經貿磋商始終抱著最大的誠意，美方指責中方在談判中立場倒退，

這是不負責任的，是「潑髒水」。在磋商談判中，就所有的問題達成協議之前，談判桌上的一切

都只是討論，不存在協議，也就不存在所謂的「立場倒退」。談判里面，「Ｎｏｔｈｉｎｇ

ｉｓ ａｇｒｅｅｄ ｕｎｔｉｌ ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ ｉｓ ａ ｇｒｅｅｄ」。

對於本月在日本舉行的Ｇ２０峰會上，國家主席習近平是否會和美國總統特朗普會面，將討

論哪些議題，王受文表示，沒有這方面的消息可以提供。至於日本築波舉行的Ｇ２０貿易部長會

議中方將有什麼代表出席，王受文回應，中方肯定有代表出席。



＊經貿磋商嚴重受挫，責任完全應該是美方承擔＊



王受文表示，中美經貿磋商已經進行了１１輪。在第１１輪磋商期間，美方將從中國進口的

２０００億美元商品加征關稅稅率由１０％提高到２５％，隨後美方又對來自中國的３０００億

美元商品啟動加徵關稅的程序。美方還濫用出口管制措施，將中國一些企業納入出口管制實體清

單，不斷升級貿易摩擦，使經貿磋商嚴重受挫，責任完全應該是美方承擔的。

中美兩國元首在阿根廷達成重要共識，同意雙方停止相互加徵新的關稅，加緊開展磋商，方

向是取消各自加徵的所有關稅。現在出現了這些新的情況，都是美方造成的。

王受文稱，在磋商之中，美方提出的很多問題，中方都克服困難，提出務實的解決辦法。但

是，美方出爾反爾，得寸進尺，堅持不合理的高要價，堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的一

些要求，而且堅持不取消經貿摩擦開始以來加征的全部關稅，並且以提高加徵關稅的稅率來施壓

，致使雙邊經貿摩擦升級，致使談判嚴重受挫。大家從這些事實上可以看出來，孰是孰非，不證

自明。

中方強調，談判要堅持相互尊重，相向而行，平等互利。相互尊重就是要尊重各自的主權和

核心利益，相向而行就是雙方都要體現互讓互諒的精神，都要作出讓步，不是一方作出讓步。平

等互利就是雙方談判的地位是平等的，談判的結果應該是對雙方都有好處的。如果一方不尊重另

一方的主權和核心利益，想通過施壓逼使對方作出讓步，以取得只對一方有利的結果，這種談判

是不可能成功的。如果美方想通過極限施壓、升級貿易摩擦的方式，逼逼中方屈服作出讓步，那

是決不可能的。



＊不會指使或者要求企業去投資具體項目＊



就美方指責中國公司用各種方法從美國獲得有價值的技術和知識產權，王受文稱，這不是事

實。中國企業到國外投資，投資什麼項目，購買什麼，或者不購買什麼，完全是企業自己的決定

，企業自負盈虧，自主決策，自擔風險，中國政府不參與企業的具體商業行為，不會指使或者要

求企業去投資什麼項目，或者購買什麼技術。

中方在佑識產權方面做了大量工作，已成為越來越重要的知識產權大國。去年中國提出的發

明專利申請達到１５０多萬件，已經連續８年名列世界第一。當然，中國在自己發明創造的同時

，也和其他國家開展了知識產權貿易，中方從其他國家購買知識產權，也向其他國家出口知識產

權。就購買來說，中國在２００１年支付的知識產權使用費只有１９億美元，去年支付的知識產

權使用費已達到３５６億美元，增長了將近１９倍。其中，我們向美國支付的知識產權使用費達

到８６﹒４億美元，佔購買知識產權總額的將近１╱４。

對於貿易限制措施對美方有多少影響，王受文稱，去年美方統計顯示，美國貨物貿易逆差增

長了１０﹒４％，美國對中國大豆出口下降了５０％，美國對中國的汽車出口也下降了２０％以

上。可以看出，貿易限制措施損害了美國工人、美國農民的利益。

加徵關稅也在損害美國消費者利益。美國全國零售商聯合會研究顯示，僅對中國家具徵收

２５％關稅一項，就使美國消費者每年多付出４６億美元的額外支出。而據美國智庫「貿易夥伴

」研究，如美國對所有中國輸美商品加徵２５％的關稅，就業崗位將減少２１６萬個。

