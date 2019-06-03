  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/06/2019 09:08

【貿易開戰】易會滿：科創板不受貿戰影響，有豐富工具線穩定市場

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》５月初中美經貿摩擦升級以來，滬深兩市出
現了不同程度波動。對此中證監主席易會滿表示，從一段時期市場運行情況看，資本市場已經逐
步消化和反映了中美經貿摩擦的影響。中美經貿摩擦對資本市場影響是客觀存在的，但程度是可
控的。中國資本市場的韌性在增強，抗風險能力在提高。
　　易會滿稱，整個的市場槓桿融資總額只有１﹒２萬億元人民幣，相當於２０１５年時候的２
０％，也就是說槓桿消化了８０％。金融穩定發展委員會統一調動，充分遵照市場規律，充分堅
持堅守底線思維。我們也準備豐富一系列的工具線，所以完全有能力有信心來保持資本市場的平
穩發展。從長遠來看，對保持資本市場的持續、穩定、健康還是非常有信心的。
　
＊科創板完全不受中美貿易摩擦的影響＊
　
　　對於下一步改革將要解決的問題，易會滿說，其中包括如何增加司法供給提高違法違約的成
本；增加中長期資金來進一步改善市場結構；完善整個交易的監管，提高監管的效力等等。
　　易會滿同時表示，中國資本市場的改革將一如既往在更加開放的市場環境中推進。目前，中
證監已經將合資證券、基金管理和期貨公司的外資股比限制提至５１％，且三年後不再設限。
　　對於當下快速推進的科創板，易會滿指出，目前設立科創板並試點注冊制改革已進入沖刺階
段，目前基本完成了基礎制度架構的設計，有１００多家科創型的企業申報。科創板實際上能夠
幫助中國經濟轉型，能夠幫助中國科創型企業跨越式發展，這個完全不受中美貿易摩擦的影響，
在這種背景下中證監有責任把科創板做得更好、做得更穩，真正做到嚴標準、穩起步。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態03/06/2019
訪問前特籲英勿用華為 英媒反應兩極
生財有道31/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】中芯基本面稍弱只宜短炒 前景繫14納米晶片發展
中國故事31/05/2019
【A股失寵】5月滬指挫近6% 中美亂局外資急逃537億創記錄
生財有道31/05/2019
【樓價破頂】二手樓價指數突破新高 差估署樓價指數創6年最大單月升幅
生財有道31/05/2019
《開市Good Morning》朱紅：買鐵塔跟資金流
生財有道31/05/2019
【駐滬專訪】高力國際鄧懿君：中國的開放不單是政策的開放
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金