【貿易開戰】易會滿：科創板不受貿戰影響，有豐富工具線穩定市場

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》５月初中美經貿摩擦升級以來，滬深兩市出

現了不同程度波動。對此中證監主席易會滿表示，從一段時期市場運行情況看，資本市場已經逐

步消化和反映了中美經貿摩擦的影響。中美經貿摩擦對資本市場影響是客觀存在的，但程度是可

控的。中國資本市場的韌性在增強，抗風險能力在提高。

易會滿稱，整個的市場槓桿融資總額只有１﹒２萬億元人民幣，相當於２０１５年時候的２

０％，也就是說槓桿消化了８０％。金融穩定發展委員會統一調動，充分遵照市場規律，充分堅

持堅守底線思維。我們也準備豐富一系列的工具線，所以完全有能力有信心來保持資本市場的平

穩發展。從長遠來看，對保持資本市場的持續、穩定、健康還是非常有信心的。



＊科創板完全不受中美貿易摩擦的影響＊



對於下一步改革將要解決的問題，易會滿說，其中包括如何增加司法供給提高違法違約的成

本；增加中長期資金來進一步改善市場結構；完善整個交易的監管，提高監管的效力等等。

易會滿同時表示，中國資本市場的改革將一如既往在更加開放的市場環境中推進。目前，中

證監已經將合資證券、基金管理和期貨公司的外資股比限制提至５１％，且三年後不再設限。

對於當下快速推進的科創板，易會滿指出，目前設立科創板並試點注冊制改革已進入沖刺階

段，目前基本完成了基礎制度架構的設計，有１００多家科創型的企業申報。科創板實際上能夠

幫助中國經濟轉型，能夠幫助中國科創型企業跨越式發展，這個完全不受中美貿易摩擦的影響，

在這種背景下中證監有責任把科創板做得更好、做得更穩，真正做到嚴標準、穩起步。

