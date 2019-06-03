【接管包商】人行：包商銀行被接管是個案，中小銀行流動性較充足

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》人行有關負責人就接管包商銀行發布答問稱

，市場上有人擔心接管包商銀行後是否會有其他機構也被接管人行稱，請大家放心目前還沒有這

個打算。如果哪個機構需要流動性支持，或增資擴股，完全可以通過市場化方式進行。當前金融

市場流動性總體充裕，金融風險總體可控，人行有信心堅決維護金融體系的穩定。關於包商銀行

被接管，完全是一個個案，需要客觀冷靜看待。

人行稱，包商銀行的大股東是明天集團，該集團合計持有包商銀行８９％的股權，由於包商

銀行的大量資金被大股東違法違規佔用，形成逾期，長期難以歸還，導致包商銀行出現嚴重的信

用危機，觸發了法定的接管條件被依法接管。

人行指出，從５月２４日人民銀行、銀保監會聯合發布接管托管公告以來，在地方政府和有

關部門的大力支持配合下，接管托管工作進展順利。包商銀行各類債權人權益得到維護：一是

５２０萬個人儲戶和２０餘萬個人理財客戶已得到全額保障；二是債權金額在５０００萬元（人

民幣．下同）及以下２﹒５萬戶對公和同業客戶已得到全額保障；三是包商銀行５０００萬元及

以下承兌匯票得到全額保障，５０００萬元以上得到不低於８０％保障。目前，包商銀行各項業

務經營正常，營業網點秩序井然，各類業務照常辦理。



＊目前中小銀行流動性較為充足，各項流動性指標整體正常＊



就目前中小銀行流動性狀況，人行表示，近日，人民銀行通過公開市場操作、中央國庫現金

管理等多種方式適時適度投放流動性，銀行體系流動性合理充裕，５月末貨幣市場利率與上月末

基本持平，市場情緒穩定。總的看，目前中小銀行流動性較為充足，各項流動性指標整體處於正

常水平。從貨幣市場交易情況看，中小銀行融資交易規模和佔比平穩，未出現大的變化，融資利

率與前期持平，融資條件相對寬鬆。

人民銀行將繼續保持宏觀流動性合理充裕，同時密切關注中小銀行流動性狀況，綜合運用多

種貨幣政策工具，維護貨幣市場平穩運行。人民銀行對６月份影響流動性的各類因素已作了全面

估計和充分準備，將根據市場資金供求情況靈活開展公開市場逆回購和中期借貸便利操作，６月

１７日第二次實施對中小銀行實行較低存款準備金率政策還將釋放約１０００億元長期資金，有

效充實中小銀行半年末的流動性。

當前，人民銀行貨幣政策工具豐富，人行將根據市場情況合理搭配、充分運用。在深化金融

供給側結構性改革過程中，人民銀行將把支持中小銀行發展作為重要內容，不斷豐富支持工具，

加大政策力度，不斷提高中小銀行服務實體經濟的能力。

