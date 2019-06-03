  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/06/2019 10:06

【華為風波】ＩＥＥＥ：解除華為員工編輯和審稿限制

　　《經濟通通訊社３日專訊》全球最大的工業界學術組織電氣與電子工程師協會（ＩＥＥＥ）
，早前被揭限制華為員工以及受華為資助的人士，參與期刊審稿工作，引起輿論爭議。ＩＥＥＥ
周一對事件發表聲明，解除對華為員工編輯和審稿的限制，強調所有會員都可以繼續正常參與Ｉ
ＥＥＥ的全部活動。
　　ＩＥＥＥ在最新的聲明中指出，２０１９年５月１６日，美國商務部對華為技術及其６８家
子公司實施了出口管制。之後，ＩＥＥＥ發布合規性的聲明，並表示如果美國政府就出口管制條
例在同行評審方面的應用做出進一步說明，ＩＥＥＥ會做出相應更新。
　　聲明續指，ＩＥＥＥ為此向美國商務部要求就出口管制條例在ＩＥＥＥ出版活動的適用性做
出說明。目前，ＩＥＥＥ已收到相關說明。根據新的資訊，華為及其子公司的員工可以參加ＩＥ
ＥＥ出版過程的同行評審和編輯工作。所有ＩＥＥＥ會員都可以繼續正常參與ＩＥＥＥ的全部活
動，無論他們的僱主是誰。
　　聲明解釋道，ＩＥＥＥ此前限制性的做法完全是為保護其義工和會員，規避相關的法律風險
，如今法律風險已解除。ＩＥＥＥ感謝來自世界各地的會員和義工向ＩＥＥＥ提出的問題和意見
，同時亦感謝大家耐心等待其處理好「這一複雜的法律情況」。

＊中國科協屬會對限制表達不滿＊

　　中國科學技術協會（下稱中科協）下屬１０個學會周日（６月２日）聯名發布聲明，批評有
關決定是對科學家「嚴重歧視」。同日，ＩＥＥＥ發聲明解除對華為及其子公司的員工參與審稿
的限制。
　　中科協在聲明中指出，科研人員參與期刊審稿是同行評議責任的基本權利，沒有國籍、種族
或機構之分，對科學家從事正常學術交流橫加限制，是對學術獨立、科學精神和科學共同體價值
觀的褻瀆；ＩＥＥＥ作為具有國際影響力的非政治性、非營利組織，其決定完全背離其長期秉持
的「可信賴、無偏見」的核心價值，令學術交流發展「嚴重倒退」，是國際學術界科技界的危機

　　聲明又呼籲，世界各國科學家、科技組織和學術共同體關注此次危機，共同捍衛學術交流的
國際准則，確保科學研究無政治化。聲明同時敦促ＩＥＥＥ認清事件對全球科學界造成的危害，
以實質舉措讓學術交流回歸正常軌道，取信於全體會員和全球科技界。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態03/06/2019
訪問前特籲英勿用華為 英媒反應兩極
生財有道31/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】中芯基本面稍弱只宜短炒 前景繫14納米晶片發展
中國故事31/05/2019
【A股失寵】5月滬指挫近6% 中美亂局外資急逃537億創記錄
生財有道31/05/2019
【樓價破頂】二手樓價指數突破新高 差估署樓價指數創6年最大單月升幅
生財有道31/05/2019
《開市Good Morning》朱紅：買鐵塔跟資金流
生財有道31/05/2019
【駐滬專訪】高力國際鄧懿君：中國的開放不單是政策的開放
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金