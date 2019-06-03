【華為風波】ＩＥＥＥ：解除華為員工編輯和審稿限制

《經濟通通訊社３日專訊》全球最大的工業界學術組織電氣與電子工程師協會（ＩＥＥＥ）

，早前被揭限制華為員工以及受華為資助的人士，參與期刊審稿工作，引起輿論爭議。ＩＥＥＥ

周一對事件發表聲明，解除對華為員工編輯和審稿的限制，強調所有會員都可以繼續正常參與Ｉ

ＥＥＥ的全部活動。

ＩＥＥＥ在最新的聲明中指出，２０１９年５月１６日，美國商務部對華為技術及其６８家

子公司實施了出口管制。之後，ＩＥＥＥ發布合規性的聲明，並表示如果美國政府就出口管制條

例在同行評審方面的應用做出進一步說明，ＩＥＥＥ會做出相應更新。

聲明續指，ＩＥＥＥ為此向美國商務部要求就出口管制條例在ＩＥＥＥ出版活動的適用性做

出說明。目前，ＩＥＥＥ已收到相關說明。根據新的資訊，華為及其子公司的員工可以參加ＩＥ

ＥＥ出版過程的同行評審和編輯工作。所有ＩＥＥＥ會員都可以繼續正常參與ＩＥＥＥ的全部活

動，無論他們的僱主是誰。

聲明解釋道，ＩＥＥＥ此前限制性的做法完全是為保護其義工和會員，規避相關的法律風險

，如今法律風險已解除。ＩＥＥＥ感謝來自世界各地的會員和義工向ＩＥＥＥ提出的問題和意見

，同時亦感謝大家耐心等待其處理好「這一複雜的法律情況」。



＊中國科協屬會對限制表達不滿＊



中國科學技術協會（下稱中科協）下屬１０個學會周日（６月２日）聯名發布聲明，批評有

關決定是對科學家「嚴重歧視」。同日，ＩＥＥＥ發聲明解除對華為及其子公司的員工參與審稿

的限制。

中科協在聲明中指出，科研人員參與期刊審稿是同行評議責任的基本權利，沒有國籍、種族

或機構之分，對科學家從事正常學術交流橫加限制，是對學術獨立、科學精神和科學共同體價值

觀的褻瀆；ＩＥＥＥ作為具有國際影響力的非政治性、非營利組織，其決定完全背離其長期秉持

的「可信賴、無偏見」的核心價值，令學術交流發展「嚴重倒退」，是國際學術界科技界的危機

。

聲明又呼籲，世界各國科學家、科技組織和學術共同體關注此次危機，共同捍衛學術交流的

國際准則，確保科學研究無政治化。聲明同時敦促ＩＥＥＥ認清事件對全球科學界造成的危害，

以實質舉措讓學術交流回歸正常軌道，取信於全體會員和全球科技界。（ｃａ）

