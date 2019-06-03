《經濟通通訊社３日專訊》今早市場傳出，美國商務部派人到台積電調查其出貨給華為是否
違反美國法規，惟此事遭到台積電嚴正否認，台積電發言人孫又文並以「完全沒有這回事」回應
。當地有報章援引消息人士的話披露，調查結果讓美國大失所望，只能悻悻然離開。
業界認為，美國商務部不會對其它國家的民營企業的營運直接進行干涉，依慣例會是透過該
國主管機關表達意見。以美國對華為作出禁制令情況下，美國商務部應是透過台灣經濟部，向台
灣科技業表達美方立場。（ｃａ）
03/06/2019 11:41
【華為風波】傳美商務部赴台審查供貨華為是否違規，台積電否認
《經濟通通訊社３日專訊》今早市場傳出，美國商務部派人到台積電調查其出貨給華為是否
違反美國法規，惟此事遭到台積電嚴正否認，台積電發言人孫又文並以「完全沒有這回事」回應
。當地有報章援引消息人士的話披露，調查結果讓美國大失所望，只能悻悻然離開。
業界認為，美國商務部不會對其它國家的民營企業的營運直接進行干涉，依慣例會是透過該
國主管機關表達意見。以美國對華為作出禁制令情況下，美國商務部應是透過台灣經濟部，向台
灣科技業表達美方立場。（ｃａ）
|生財有道03/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展回調提供機會現價吸
|生財有道03/06/2019
【FOCUS】反制組合拳密密出 北京枕戈待「持久戰」
|國際動態03/06/2019
訪問前特籲英勿用華為 英媒反應兩極
|生財有道31/05/2019
【磚頭捱沽】時富姚浩然：拆息升致地產股下挫 6月初前仍續弱勢
|生財有道31/05/2019
【月結－五窮六絕】手機及公用股專家看法有異 地產股前景正面
|生財有道31/05/2019
【月結－五窮六絕】港股5月急瀉2798點 6月望二萬六有支持
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰