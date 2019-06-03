【華為風波】傳美商務部赴台審查供貨華為是否違規，台積電否認

《經濟通通訊社３日專訊》今早市場傳出，美國商務部派人到台積電調查其出貨給華為是否

違反美國法規，惟此事遭到台積電嚴正否認，台積電發言人孫又文並以「完全沒有這回事」回應

。當地有報章援引消息人士的話披露，調查結果讓美國大失所望，只能悻悻然離開。

業界認為，美國商務部不會對其它國家的民營企業的營運直接進行干涉，依慣例會是透過該

國主管機關表達意見。以美國對華為作出禁制令情況下，美國商務部應是透過台灣經濟部，向台

灣科技業表達美方立場。（ｃａ）

