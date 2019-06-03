  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/06/2019 14:26

【聚焦人幣】國開行：人民幣國際化須構建回流機制

　　《經濟通通訊社３日專訊》國家開發銀行表示，因貿易項下的計價和結算貨幣存在上限瓶頸
限制，人民幣國際化需要構建回流機制，建立回流通道實現金融市場融合才能打破瓶頸，建議試
點「附加發行」，形成外資持債有序推進的穩健模式。
　　國開行資金局相關負責人在官方媒體撰文稱，貿易項下的計價和結算貨幣對人民幣進一步國
際化貢獻有限。一是全球外滙僅５％左右的使用同國際貿易和直接投資有關，絕大多數用於金融
投資；二是由於人民幣單邊升值不再，貿易項下人民幣計價和結算的表現實際上有所回落。
　　此外，全球私人部門使用以美元為代表的霸權貨幣結算，形成貨幣使用的外部性，不斷增強
美元貨幣國際化地位。人民幣作為大國經濟貨幣的興起，很難在短時間打破這種「貨幣慣性」。
　　文章認為，從國際金融理論上說，一國貨幣的國際化程度，是市場選擇的結果；該國必須打
通貨幣的跨境流動渠道，才能有效支撐甚至推動貨幣國際化。如果人民幣「走出去」卻不能隨時
「流回來」，即在「一帶一路」倡議下若只看重向外融資，忽略了投資回到在岸市場的話，不但
對貨幣國際化的推動作用非常有限，而且也會令「走出去」愈來愈難。因此，必須為流出去的人
民幣提供一個比較安全、又有一定盈利的棲息地，並形成一種流動性管理機制，貿易或融資項下
的人民幣才會受到更廣泛的接納和歡迎。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道03/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展回調提供機會現價吸
生財有道03/06/2019
【FOCUS】反制組合拳密密出 北京枕戈待「持久戰」
國際動態03/06/2019
訪問前特籲英勿用華為 英媒反應兩極
生財有道31/05/2019
【磚頭捱沽】時富姚浩然：拆息升致地產股下挫 6月初前仍續弱勢
生財有道31/05/2019
【月結－五窮六絕】手機及公用股專家看法有異 地產股前景正面
生財有道31/05/2019
【月結－五窮六絕】港股5月急瀉2798點 6月望二萬六有支持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金