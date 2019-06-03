【貿易開戰】高盛料美國再加徵中國貨關稅可能性增至６０％

《經濟通通訊社３日專訊》中美貿易戰至今沒有停歇的跡象，高盛分析師稱，美國對餘下３

０００億美元中國輸美商品加徵關稅的可能性為６０％，高於此前預估的４０％。

高盛分析師指出，中方的言辭越來越激烈，雙方情勢看來可能進一步升級，包括出台關稅和

非關稅措施。

摩根士丹利首席經濟學家兼全球經濟主管阿赫亞（Ｃｈｅｔａｎ Ａｈｙａ）在２日發布的

一份報告中表示，如果美國總統特朗普對另外價值３０００億美元的自中國進口的商品加徵２５

％的關稅、中國予以反制的話，全球經濟衰退最早可能在９個月內開始。（ｃａ）

