【人行收水】消息稱人行今進行８００億逆回購，零投放零回籠

《經濟通通訊社３日專訊》市場消息指，人行今日將進行８００億元（人民幣．下同）７天期逆

回購操作。

公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。

市場本周將有５３００億元逆回購及４６３０億元ＭＬＦ到期，全口徑計，到期回籠量達９

９３０億元。具體看，周一、周二、周三分別有８００億元、１５００億元、２７００億元逆回

購到期，周四有３００億元逆回購和４６３０億元ＭＬＦ到期。（ａｃ）

