【人行收水】人行８００億逆回購利率持平，零投放零回籠

《經濟通通訊社３日專訊》人民銀行公布，今日進行的８００億元（人民幣．下同）７天期

逆回購，中標利率持平，為２﹒２５％。

公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。

市場本周將有５３００億元逆回購及４６３０億元ＭＬＦ到期，全口徑計，到期回籠量達９

９３０億元。（ａｃ）

