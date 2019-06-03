《經濟通通訊社３日專訊》人民銀行公布，今日進行的８００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平，為２﹒２５％。
公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。
市場本周將有５３００億元逆回購及４６３０億元ＭＬＦ到期，全口徑計，到期回籠量達９
９３０億元。（ａｃ）
03/06/2019 09:53
【人行收水】人行８００億逆回購利率持平，零投放零回籠
《經濟通通訊社３日專訊》人民銀行公布，今日進行的８００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平，為２﹒２５％。
公開市場今日有８００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。
市場本周將有５３００億元逆回購及４６３０億元ＭＬＦ到期，全口徑計，到期回籠量達９
９３０億元。（ａｃ）
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