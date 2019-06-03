【華為風波】中國立案調查聯邦快遞誤運華為包裹事件

《經濟通通訊社３日專訊》美國聯邦快遞（ＦｅｄＥｘ）在投遞多個華為包裹時，被揭該等

包裹曾被誤運到美國，惹來中國官方及民間一片聲討。據中央電視台引述國家郵政局局長馬軍勝

表示，內地主管部門決定對聯邦快遞進行立案調查。

聯邦快遞在官方網站聲明，高度重視在中國的業務。與華為技術有限公司以及所有中國客戶

的關係，對公司十分重要。聯邦快遞稱將全力配合任何對聯邦快遞如何服務客戶進行的監管調查

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