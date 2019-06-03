《經濟通通訊社３日專訊》中國教育部發布２０１９年第１號留學預警稱，一段時間以來，
中方部分赴美留學人員的簽證受到限制，出現簽證審查周期延長、有效期縮短以及拒簽率上升的
情況，對中方留學人員正常赴美學習或在美順利完成學業造成影響。教育部提醒廣大學生學者出
國留學前加強風險評估，增強防範意識，做好相應準備。（ｗｌ）
03/06/2019 15:48
【貿易開戰】中國赴美留學人員簽證受限，教育部發第１號留學預警
《經濟通通訊社３日專訊》中國教育部發布２０１９年第１號留學預警稱，一段時間以來，
中方部分赴美留學人員的簽證受到限制，出現簽證審查周期延長、有效期縮短以及拒簽率上升的
情況，對中方留學人員正常赴美學習或在美順利完成學業造成影響。教育部提醒廣大學生學者出
國留學前加強風險評估，增強防範意識，做好相應準備。（ｗｌ）
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