【貿易開戰】外交部評美國印太戰略：渲染對抗是搬石頭砸自己腳

《經濟通通訊社３日專訊》美國代理防長沙納漢日前在香格里拉對話會上，發表演講闡釋所

謂的印太戰略。對此，中國外交部發言人耿爽３日評論稱，突出軍事色彩、渲染對抗博弈只會搬

起石頭砸自己的腳。

耿爽表示，求和平、謀合作、促發展、圖共贏是不可阻擋的時代潮流，也是世界各國人民的

共同心願。任何國家提出的地區合作的構想都應該順乎大勢、合乎民心，否則是不會得到普遍支

持的。中方希望美方從自身利益和地區國家的共同利益出發，能夠多做有利於促進地區和平穩定

與發展的事情。（ｃａ）

