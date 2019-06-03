  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/06/2019 16:25

【貿易開戰】外交部評美國印太戰略：渲染對抗是搬石頭砸自己腳

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國代理防長沙納漢日前在香格里拉對話會上，發表演講闡釋所
謂的印太戰略。對此，中國外交部發言人耿爽３日評論稱，突出軍事色彩、渲染對抗博弈只會搬
起石頭砸自己的腳。
　　耿爽表示，求和平、謀合作、促發展、圖共贏是不可阻擋的時代潮流，也是世界各國人民的
共同心願。任何國家提出的地區合作的構想都應該順乎大勢、合乎民心，否則是不會得到普遍支
持的。中方希望美方從自身利益和地區國家的共同利益出發，能夠多做有利於促進地區和平穩定
與發展的事情。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道03/06/2019
大行稱領展業績符預期 集團不排除加租並會再回購
樓市「胡」言03/06/2019
業主報稅大全 - 「物業稅」租金的定義？
生財有道03/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展回調提供機會現價吸
興證快訊03/06/2019
本港樓市出現警號？
生財有道03/06/2019
【FOCUS】反制組合拳密密出 北京枕戈待「持久戰」
國際動態03/06/2019
訪問前特籲英勿用華為 英媒反應兩極
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金