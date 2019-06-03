【豬瘟來襲】內地強化農業信貸擔保，予生豬養殖企業貸款貼現支持

《經濟通通訊社３日專訊》受非洲豬瘟疫情等多重因素影響，內地生豬生產出現下滑，補欄

積極性受到衝擊。為此，農業農村部、財政部發布相關通知，鼓勵將豬舍等地上附著物、生豬等

作為反擔保措施。對在保擔保貸款到期的養殖場戶實施展期擔保，並推動銀行等金融機構實行無

還本續貸；對單戶養殖場提供的擔保餘額不得超過１０００萬元（人民幣．下同）；對於２００

萬元 １０００萬元（含）之間的擔保項目，自本通知下發之日起至２０１９年１０月３１日，

可納入「雙控」考核範圍，並可按規定享受擔保費用補助和業務獎補政策。

《通知》又指，各地可根據實際，對具有種畜禽生產經營許可證的種豬場（含地方豬保種場

）及年出欄５０００頭以上的規模豬場給予短期貸款貼息支持，貼息範圍重點是用於相關企業購

買飼料和購買母豬、仔豬等方面的生產流動資金，貼息資金從中央財政農業生產發展資金中的適

度規模經營資金中統籌安排，對養殖企業銀行貸款貼息比例原則上不超過２％。

此外，地方財政還可通過自有財力等其他渠道安排貼息資金，但貼息比例總和不得高於同期

銀行基準利率。貼息時間從２０１８年８月１日至２０１９年７月３１日，對貼息期內到期的貸

款，應按照實際付息時間計算；對貼息期內尚未到期的貸款，應按照貼息截止時間計算。（ｗｌ

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