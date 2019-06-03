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即市新聞

03/06/2019 09:52

【聚焦數據】５月財新製造業ＰＭＩ持平５０﹒２，高於預期

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國５月財新製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒２，
與４月持平，好過預期，連續三個月處於擴張區間，顯示中國製造業保持溫和擴張態勢。這一走
勢與國家統計局製造業ＰＭＩ並不一致，國家統計局公布的５月製造業ＰＭＩ錄得４９﹒４，回
落０﹒７個百分點，重返收縮區間。
　　５月中國製造業產出在經歷上月小幅增長後，趨於平穩，僅略高於榮枯分界線。新出口訂單
則顯著回升至年內高位，受此拉動，新訂單總量加速擴張，增速略超４月。據受訪廠商反映，新
產品發布、外需回暖，帶動新訂單增長。
　　新訂單總量加速上升、產出基本平穩，導致積壓工作量繼續增加，不過由於廠商仍保持審慎
，５月製造業用工繼續處於收縮區間，用工規模小幅下降。新訂單增速上升，促使製造商採購活
動五個月以來首次升至擴張區間，但增速尚屬小幅。
　　５月製造業平均投入成本僅有輕微漲幅，較去年同期明顯放緩。製造業產品出廠價格與上月
持平，許多廠商表示，市場競爭壓力較大。５月廠商樂觀度大幅回落至２０１２年４月有數據以
來最低，廠商普遍擔心中美貿易戰升級，同時對全球需求預測也相對偏低。
　　財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，５月中國製造業內外需求良好，價
格水平穩定，但企業家信心走弱，企業庫存仍處於低位。中美衝突對中國經濟的影響率先體現在
信心上，中國最好的應對之策，應是通過有力的改革、適時的調控，來穩定和提振企業、居民和
資本市場的信心。（ｃａ）

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