【ＦＯＣＵＳ】反制組合拳密密出，北京枕戈待「持久戰」

【ＦＯＣＵＳ】《人民日報》「必將失敗」系列九連評後，趁著對美「６００億」加徵關稅

於周六（１日）凌晨生效，中國的反制組合拳接二連三出招－－商務部宣布將建立「不可靠實體

清單」；郵政總局透露，有關部門決定對聯邦快遞「誤送」華為包裹事件立案調查；國新辦發布

《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書；國防部長魏鳳和放狠話稱，若有人膽敢將台灣分裂出

去，中國將不惜一戰……

侵侵的極限施壓戰術遭遇北京的強烈反彈，無論是「勿謂言之不預」還是「打，奉陪到底」

，都顯示後者的立場已發生根本轉變，並做好持久戰甚至「拼國運」的準備。一邊是連挫６周的

美股和飇升的恐慌指數，另一邊是新加坡總理李顯龍「中美應共同努力調和對方利益」言猶在耳

，騎虎難下的侵侵恐需寄望「ＦＥＤ認沽證」，摩通就預計，聯儲或分別在９月及１２月減息

２５個點子。



＊「不可靠實體清單」如征信＊



「必要反制」的第一大招，當屬商務部周五（３１日）宣布的「不可靠實體清單」制度，聯

想較早時白宮將華為列入出口管制「實體清單」，大有「師夷長技以制夷」之味。所謂「基於商

業目的對中國實體實施封鎖、斷供或其他歧視性措施，對中國企業或相關產業造成實質損害，對

中國國家安全構成威脅或潛在威脅」，實質相當於中國針對外企、海外組織或個人的國家級「征

信」。企業一旦上榜，即意味著於國際貿易市場和全球產業鏈難獲中國「背書」，不但影響未來

市場份額及盈利，更隨時威脅信用評級。

至於周日（２日）最新發表的白皮書，除了明列美方的３次出爾反爾，「得寸進尺，採取霸

凌主義態度和極限施壓手段，堅持不合理的高要價，堅持不取消經貿摩擦以來加徵的全部關稅，

堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的強制性要求，導致雙方遲遲未能彌合剩餘分歧」，更直指

中美貿談最後分歧所在。

就在侵侵５月６日發推反面後，大大據報曾召集其他２４位中央政治局委員就美方最新要求

發表看法，而中央政治局壓倒性認為，美方的條件過於苛刻。華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所

資深中國經濟學者Ｎｉｃｈｏｌａｓ Ｌａｒｄｙ就指，美方的一連串舉動讓北京相信，美中貿

易爭端已不再是一紙貿易協議就能解決。

而相比去年９月２４日的《中美經貿摩擦白皮書》最後一章「中國的立場」－－「中國堅定

維護國家尊嚴和核心利益」「中國不願打、不怕打、必要時不得不打」「任何外部因素都不可能

阻止中國發展壯大」；６月２日白皮書的對應措詞分別為，「對於重大原則問題，中國決不退讓

」「打，奉陪到底」「面對各種風險和挑戰，中國有信心迎難而上，化危為機，開拓一片新天地

」，立場顯著轉硬。



＊李顯龍籲調和對方的利益＊



針對美國近期頻打台灣牌，包括台灣「國家安全會議秘書長」李大維訪美期間，與美國國家

安全顧問博爾頓會晤，為４０年來首次；侵侵上周訪日期間，對第七艦隊巡航南中國海表示讚賞

；美國代理國防部長沙納漢警告中國停止損害鄰國主權等，國防部長魏鳳和不惜在新加坡大放狠

話，稱若有人膽敢將台灣分裂出去，中國將不惜一戰。

中美世界老二及老大的國運之爭看似死結難解，新加坡總理李顯龍周五（３１日）就公開

「教路」稱，美國面對崛起的中國固然面臨最艱難的調整，但無論這項任務多麼艱鉅，都應該建

立一種新的認知，將中國的願望融入當前的規則和標準體系，各自調和對方的利益

（ｒｅｃｏｎｃｉｌｅ ｅａｃｈ ｏｔｈｅｒ’ｓ ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ）。「底線應是，美

中需要共同努力，並與其他國家合作，使全球體系得以更新，而非顛覆。」

除了李顯龍，億萬富翁、私募巨頭Ｔｏｎｙ Ｒｅｓｓｌｅｒ稱，中國人很成熟，他們非常

了解甚麼對其最有利。他敦促北京和華盛頓降低噪音（ｌｏｗｅｒ ｔｈｅａ ｍｏｕｎｔ

ｏｆ ｎｏｉｓｅ），更多關註實質內容。

不過，鑒於中美已自貿易戰進入科技戰，即使雙方重回談判桌、甚或達成貿易協議，也難擋

圍繞５Ｇ的「國運之爭」，要持久應戰，當務之急仍是守住自家的泡沫，等待對方腳下的氣球先

爆。聯儲和央媽有何「認沽證」利好，五窮六絕之後會否迎來七翻身？拭目以待。

（經濟通通訊社 俞瑾）

