《融天納地－溫天納》穩增長與防風險之平衡

《融天納地》自４月後，內地信貸投放節奏放緩，貨幣政策的邊際調整，以及貿易形勢的劇

變，對內地企業經營的影響繼續出現。上月內地ＰＭＩ中的新出口訂單指數急挫，拖累新訂單指

數。與此同時，內地進口指數亦下挫至４７﹒１，反照出內地需求疲弱。



在貿易戰再起之時，加上環球經濟增長乏力，內地未來進出口或有可能持續下滑。觀察環球

主要發達地區綜合ＰＭＩ是處於下跌區間，以５月份最新公布的歐元區和日本環比數據為例，均

出現回落。此外，美國加徵關稅事發突然，內地從事外貿的企業事前準備並不足夠，故此承受了

更大的衝擊。



在半年結前，一系列變化與挑戰將呈現，筆者列舉如下，首先，內房在經歷較佳發展後，韌

性能否持續，在調控加強環境下，房地產市場繼續上升空間有限，未來會否轉向下跌？上半年，

內地資產市場曾一度出現勝景，近期的回調，對往後金融數據會否產生不利影響？內地工業企業

利潤持續滑落，會否低處未算低？內地貨幣供應在高基數效應下，有可能出現回落的壓力。內地

通脹在年內會否出現新高點，影響貨幣政策的彈性。中央及地方政府債務額度落地後的實際效果

評估，是否達到預期的後果？環球經濟與貿易增長速度面臨回落的壓力。美國第二季度經濟會否

如預期般回落。６月底即將到臨的Ｇ２０峰會能否？國際不明朗局勢因素解套？危機會否加劇？



無可否認，政府需要採用更為有效的穩增長政策，來推動經濟企穩。不過，近期政策力度尚

未呈現強力托底，而且監管機構對內地金融機構打破剛性兌付式的支持。內地城商行、農商行對

公存款以及同業負債若收縮，或將直接減少其資金來源，進而降低資金投放規模，對內地流動性

將帶來收縮壓力。若出現信貸再收縮，經濟和資本市場均會受影響，必須在穩增長與防風險之間

取得平衡。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

