《匯市一周－徐惠芳》市場避險情緒升溫，外幣走弱

《匯市一周》展望本周，美國公布５月份就業數據，包括ＡＤＰ私人市場就業人數和非農就

業數據、失業率等。市場料，美國非農就業人數降至１９萬人數、失業率升至３﹒７％、平均時

薪僅微升０﹒１％，數據或令聯儲局在９月份減息。周一（３日）女王誕辰日，新西蘭休市一天

，關注數據包括：瑞士５月ＣＰＩ、加拿大５月ＲＢＣ製造業ＰＭＩ及美國５月ＩＳＭ製造業指

數。



周一亞市，澳洲５月ＣＢＡ製造業採購經理人指數終值為５１﹒０，前值５１﹒１；澳洲

５月ＡＩＧ製造業表現指數為５２﹒７，前值５４﹒８。澳洲５月ＴＤ通脹年率１﹒７％，前值

１﹒８％；澳洲５月ＴＤ通脹月率０﹒０％，前值０﹒２％，澳洲５月ＡＮＺ招聘廣告年率－

１４﹒９％，前值－５﹒６％；澳洲５月ＡＮＺ招聘廣告月率為－８﹒４％，前值－０﹒１％修

正為０﹒２％。澳元在０﹒６９３５水平整固，下方支持０﹒６８８０、０﹒６８２０，上方阻

力０﹒７０１５。



英國首相文翠珊宣布於６月７日離任之後，英鎊兌美元跌至１﹒２６下方，英國無協議脫歐

的風險升溫。目前有近１２名候選人角逐首相職位，最被看好的是詹森。他已表示，不管有沒有

達成協議，英國都應該在１０月３１日退出歐盟。



＊美徵墨關稅，美加墨自由貿易協定受挑戰＊



加拿大３月季調後ＧＤＰ月率、年率均優於預期，但貿易局勢繼續打壓外幣，油價重挫對產

油國加拿大構成進一步拖累。特朗普對墨西哥徵收關稅，美加墨自由貿易協定遭受嚴峻的挑戰，

加拿大將受負面影響，美元兌加元一度升至年初以來近５個月新高，反映加元走弱。



美匯指數失守９８關口，美聯儲卡什卡里表示，沒有必要改變政策，到目前為止，美國的基

本面依然十分強勁。避險情緒升溫，美債收益率一度企穩後再度大跌，１０年期美債收益率跌至

２﹒１７％，為自２０１７年９月以來最低，或令美元資產失去外資吸引力。



美國長短期國債收益率再次出現倒掛，預視美國經濟可能在一年內出現經濟衰退。投資者正

關注，本周四（６日）美聯儲局發布最新經濟狀況褐皮書，以評估本月聯儲局議息會議結果，分

析美元後市走勢。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

