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即市新聞

03/06/2019 11:32

《金石為開－黃威》債息倒掛加劇引爆避險情緒，金價走強

　　《金石為開》上周美國公布的經濟數據表現不佳，導致美元升勢遇阻。而中美繼續對峙的情
況下，特朗普又突然宣布對墨西哥所有輸美商品徵稅，市場動盪進一步加劇。投資者對美聯儲降
息的預期急劇升溫，１０年期美債收益率大幅下跌，倒掛情況加重。美元指數於周五（３１日）
急挫，黃金強勢反彈收復１３００美元大關，全周累計上漲１﹒６％。
　
　　美國一季度實際ＧＤＰ年化季環比由初值３﹒２％小幅下修至３﹒１％，略高於預期的３％
。個人消費支出（ＰＣＥ）年化季環比增長率修正至１﹒３％，略高於初值１﹒２％。修正結果
整體較預期為好，不過由於消費支出仍是一年來的最低水平，因此未能對美元形成太大提振。美
國４月個人消費支出（ＰＣＥ）環比增長０﹒３％，略好於預期的０﹒２％，但相較３月份
１﹒１％的增速下滑嚴重。
　
＊聯儲減息概念不斷上升＊
　
　　與此同時，美國總統特朗普仍在多線開戰。中美兩國的貿易爭端未有平息跡象，中方上周公
布經貿磋商白皮書，言辭愈發激烈。而特朗普卻又意外發動了對墨西哥的關稅攻勢，宣布將對墨
西哥所有輸美商品徵稅，並將逐月提高稅率。客觀而言，當前美國的經濟狀況並不算太糟，但數
據出現弱化疊加貿易烏雲密布，已經令足以市場預期轉向悲觀。除了股市走低之外，上周債市狀
況也出現惡化。美國１０年期國債收益率大跌１９個基點，與３月收益率的倒掛值擴大到２２個
基點。經濟衰退的擔憂推動避險情緒快速升溫。
　
　　此外，市場正不斷押注美聯儲年內降息。目前ＦｅｄＷａｔｃｈ暗示９月份降息概率接近
８０％，年內則接近９５％。美元指數於上周四（３０日）沖高回落後，周五沽壓驟增，幾乎完
全回吐了周內升幅。美元指數的大幅回落終於釋放了黃金的上行動力，金價在５月的最後一個交
易日成功刷新月內高位。日線ＲＳＩ大幅拉升至６５，短線多頭已佔據明顯優勢。４月高位
１３０９美元被攻克後，中線走勢亦將再度轉強。
　
　　本周投資者需繼續關注貿易爭端的發展、歐央行會議及美聯儲主席鮑威爾的講話。數據方面
重點留意美國５月ＩＳＭ製造業指數和非農報告。《六福金融分析師　黃威》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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