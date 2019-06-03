《金石為開－黃威》債息倒掛加劇引爆避險情緒，金價走強

《金石為開》上周美國公布的經濟數據表現不佳，導致美元升勢遇阻。而中美繼續對峙的情

況下，特朗普又突然宣布對墨西哥所有輸美商品徵稅，市場動盪進一步加劇。投資者對美聯儲降

息的預期急劇升溫，１０年期美債收益率大幅下跌，倒掛情況加重。美元指數於周五（３１日）

急挫，黃金強勢反彈收復１３００美元大關，全周累計上漲１﹒６％。



美國一季度實際ＧＤＰ年化季環比由初值３﹒２％小幅下修至３﹒１％，略高於預期的３％

。個人消費支出（ＰＣＥ）年化季環比增長率修正至１﹒３％，略高於初值１﹒２％。修正結果

整體較預期為好，不過由於消費支出仍是一年來的最低水平，因此未能對美元形成太大提振。美

國４月個人消費支出（ＰＣＥ）環比增長０﹒３％，略好於預期的０﹒２％，但相較３月份

１﹒１％的增速下滑嚴重。



＊聯儲減息概念不斷上升＊



與此同時，美國總統特朗普仍在多線開戰。中美兩國的貿易爭端未有平息跡象，中方上周公

布經貿磋商白皮書，言辭愈發激烈。而特朗普卻又意外發動了對墨西哥的關稅攻勢，宣布將對墨

西哥所有輸美商品徵稅，並將逐月提高稅率。客觀而言，當前美國的經濟狀況並不算太糟，但數

據出現弱化疊加貿易烏雲密布，已經令足以市場預期轉向悲觀。除了股市走低之外，上周債市狀

況也出現惡化。美國１０年期國債收益率大跌１９個基點，與３月收益率的倒掛值擴大到２２個

基點。經濟衰退的擔憂推動避險情緒快速升溫。



此外，市場正不斷押注美聯儲年內降息。目前ＦｅｄＷａｔｃｈ暗示９月份降息概率接近

８０％，年內則接近９５％。美元指數於上周四（３０日）沖高回落後，周五沽壓驟增，幾乎完

全回吐了周內升幅。美元指數的大幅回落終於釋放了黃金的上行動力，金價在５月的最後一個交

易日成功刷新月內高位。日線ＲＳＩ大幅拉升至６５，短線多頭已佔據明顯優勢。４月高位

１３０９美元被攻克後，中線走勢亦將再度轉強。



本周投資者需繼續關注貿易爭端的發展、歐央行會議及美聯儲主席鮑威爾的講話。數據方面

重點留意美國５月ＩＳＭ製造業指數和非農報告。《六福金融分析師 黃威》

