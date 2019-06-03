《經濟通通訊社３日專訊》元亨燃氣（００３３２）發盈警，預期截至３月３１日止年度純
利較去年度有所減少，主因液化天然氣在本土及國際市場競爭激烈，致使毛利率下跌外，因先前
財政年度非經常性收入減少，令其他收入下滑，加上取得新增借貸及融資令融資成本上升。
該集團指考慮到中美貿易戰對商業及消費者信心及市場情緒的潛在影響，因而影響其業務，
該集團續加強成本控制，並藉精簡業務、應用科技等；同時尋求與石油與天然氣供應商深化合作
以促進貿易業務、擴充下游液化天然氣分銷網絡及探索新業務機遇。（ｗｈ）
03/06/2019 08:04
【企業盈警】元亨燃氣（００３３２）料全年純利有所減少
《經濟通通訊社３日專訊》元亨燃氣（００３３２）發盈警，預期截至３月３１日止年度純
利較去年度有所減少，主因液化天然氣在本土及國際市場競爭激烈，致使毛利率下跌外，因先前
財政年度非經常性收入減少，令其他收入下滑，加上取得新增借貸及融資令融資成本上升。
該集團指考慮到中美貿易戰對商業及消費者信心及市場情緒的潛在影響，因而影響其業務，
該集團續加強成本控制，並藉精簡業務、應用科技等；同時尋求與石油與天然氣供應商深化合作
以促進貿易業務、擴充下游液化天然氣分銷網絡及探索新業務機遇。（ｗｈ）
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