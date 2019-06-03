【企業盈警】銀基集團（００８８６）料全年續虧損，支出費用增

《經濟通通訊社３日專訊》銀基集團（００８８６）發盈警，預期截至３月３１日止全年將

錄虧損，而去年度虧損１﹒３６億元，而續錄虧損主因在銷售及經銷費用中增加一次性新產品市

場宣傳推廣費用、拓展國際市場業務投入，加上升級其互聯網平台與物聯網項目支出及融資成本

增加。

該集團相信新產品、新市場及升級後的互聯網平台、物聯網項目等將為未來發展帶來積極影

響。

該集團料於本月底前公布業績。（ｗｈ）

