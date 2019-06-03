《日入而息》領展業績符預期，澳門５月賭收升２％，港股窄幅上落

《今天重點》﹡領展（００８２３）全年可分派收入增５﹒４％，派１４０﹒５５仙；領展

未來將在市場條件和法規允許下，回購６０００萬個基金單位；冀至

２０２５年資產組合每年取得高個位數複合增長率；領展全年續租租金調整

率２２﹒５％，零售租金增長７﹒１％

﹡陳茂波稱印花稅佔比低，有留意到自制首置個案；密切注意樓市發展，中美

貿易摩擦短期難解決；逃犯條例修訂調整可釋除商界疑慮；內地科技企業來

港作第二上市將有利其發展

﹡５月財新製造業ＰＭＩ持平５０﹒２，高於預期

﹡澳門５月賭收２５９﹒５２億澳門元，按年增長１﹒８％；澳門首季經濟收

縮３﹒２％，結束連續十季增長軌道



《即日市況》﹡港股窄幅上落低收７點報２６８９３，成交８２７億元



《深滬股市》﹡中國企硬貿戰，滬指收跌０﹒３％，陸股通恢復淨流入



《美元匯價》﹡關注歐央行是否重啟量寬政策，建議高沽歐元；歐元最新報１﹒１１８４

╱８７，日圓最新報１０８﹒２９╱３２



《公司業績》﹡領展（００８２３）全年可分派收入增５﹒４％，派１４０﹒５５仙

﹡成志（０１７４１）半年盈轉虧至９４﹒６萬元，不派息

﹡泓盈（０１７３５）全年盈轉虧１０７８萬元，不派息

﹡迪生創建（００１１３）去年純利升１﹒７倍，末期派２７仙

﹡維太移動（０６１３３）建議宣派特別股息



《公司資訊》﹡日清（０１４７５）拓麥片產品冀收入雙位數增，擬加價１０年來首次

﹡安永辭任錦州銀行（００４１６）核數師，因未能完成審計程序

﹡阿里影業（０１０６０）與優酷就電影劇集播放權訂多項協議

﹡保利協鑫（０３８００）及協鑫新能源（００４５１）今早停牌，前者參與

多晶硅產業基金

﹡富豪國際（０００７８）對下半年酒店前景樂觀，料明年底在港開第１２間

酒店

﹡惠陶集團（０８２３８）收購內地軟硬件開發商１０％股權；惠陶與廣告代

理公司成立合營公司

﹡渣打（０２８８８）上周五倫交所回購１４７萬股，涉９９６４萬元

﹡新天地產（００７６０）獨立非執董陳之望請辭，顧明均不會出席股東會進

行質詢

﹡新礦資源（０１２３１）與首長國際（００６９７）訂立赤鐵礦礦石供應協

議，涉１﹒５億元

﹡領展（００８２３）未來將在市場條件和法規允許下，回購６０００萬個基

金單位；冀至２０２５年資產組合每年取得高個位數複合增長率；領展全年

續租租金調整率２２﹒５％，零售租金增長７﹒１％；大行稱領展業績符預

期，集團不排除加租並會再回購

﹡融信中國（０３３０１）獲大股東增持１７９萬股，涉資１６７７萬元；融

信中國５月合約銷售按年跌９﹒２％至１１０﹒８８億元人民幣

﹡中國天弓（００４２８）委任陳詠欣為行政總裁

﹡民生銀行（０１９８８）上周五完成４００億元人民幣永續債簿記定價

﹡當代置業（０１１０７）５月合約銷售額升７１％，首５月升３２％

﹡嘉宏教育（０１９３５）明天招股，入場費約３８７８﹒７元

﹡香港電訊（０６８２３）與社聯合作推「基層長者上網服務優惠計劃」

﹡光大綠色環保（０１２５７）簽山東棗莊危廢綜合處置項目，投資３﹒５億

元人民幣



《國企紅籌》﹡中興通訊（００７６３）已與全球４０多家運營商展開５Ｇ合作



《神州民企》﹡中國奧園（０３８８３）上月銷售逾１００億元人民幣升三成三

﹡北斗嘉藥業（０８１９７）收購中藥材公司７０％股權

﹡利郎（０１２３４）今年冬季訂貨會訂單總額按年升１０％至１３％

﹡禹洲（０１６２８）沒接到暫停發債通知，有信心全年可達銷售目標

﹡海螺創業（００５８６）與蒙西水泥及山水水泥戰略合作

﹡景瑞控股（０１８６２）５月約簽約銷售額１２﹒９億元人民幣，按年跌近

五成

﹡富力地產（０２７７７）５月合約銷售按年升０﹒４％至１０５億元人民幣



《中國要聞》﹡工信部表示中國５Ｇ已建立競爭優勢，近期將發商用牌照

﹡亨通光電擬購華為海洋５１％股權，今起停牌

﹡南京表示前５月新建商品住宅成交量同比增兩成

﹡南方能源監管局表示提早謀劃第二批增量配電業務改革

﹡發改委發國產奶粉提升方案，冀國產奶粉六成自給自足

﹡廣東表示計劃１０年內投入１６００億實施鄉村振興戰略

﹡人行８００億逆回購利率持平，零投放零回籠

﹡科創板ＩＰＯ承銷及網下詢報價細則出爐

﹡人行表示包商銀行被接管是個案，中小銀行流動性較充足

﹡ＩＥＥＥ表示解除華為員工編輯和審稿限制

﹡中國立案調查聯邦快遞誤運華為包裹事件

﹡中國赴美留學人員簽證受限，教育部發第１號留學預警

﹡易會滿稱科創板不受貿戰影響，有豐富工具線穩定市場

﹡特朗普淡化美國對澳洲加徵關稅的可能性

﹡馬興瑞稱中美貿易摩擦升級對廣東影響總體可控；推動港人港稅澳人澳稅政

策；把大灣區建設作為新時代廣東改革開放的「綱」

﹡商務部表示「不可靠實體清單」考慮四方面因素；磋商受挫全因美方，近期

公布清單相關措施；美企對特定餐飲加工設備組件發起３３７調查

﹡國新辦發布中方立場白皮書斥美國出爾反爾得寸進尺

﹡墨西哥疑讓步加強控制移民，美國商會或挑戰關稅決定

﹡國開行表示人民幣國際化須構建回流機制

﹡５月財新製造業ＰＭＩ持平５０﹒２，高於預期

﹡今年京津冀間將取消１９個高速公路收費站

﹡京交會意向簽約４４０個項目，金額超千億美元

﹡河北雄安新區啟動區控制性詳細規劃公示

﹡上海今後四年養老設施主要指標倍增

﹡外交部評美國印太戰略：渲染對抗是搬石頭砸自己腳

﹡中證監表示建議個人投資者通過合法渠道參與股票買賣

﹡英國外相表示不會使用華為設備與盟友分享情報

﹡內地強化農業信貸擔保，予生豬養殖企業貸款貼現支持

﹡中國計算機學會表示恢復未來和ＩＥＥＥ正常交流與合作



《寶島快訊》﹡台股平收，報１０５００﹒０７點



《其他消息》﹡陳茂波稱印花稅佔比低，有留意到自制首置個案；密切注意樓市發展，中美

貿易摩擦短期難解決；逃犯條例修訂調整可釋除商界疑慮；內地科技企業來

港作第二上市將有利其發展

﹡羅旭瑞對中長期樓市前景有信心，不會停止投地

﹡六四前學運領袖封從德抵港被拒入境，李家超稱不評論

﹡積金局表示４月扣稅自願供款增３４００帳戶，供款２０００萬

﹡民主派就草案提出２５８項修訂，梁君彥稱正逐一處理

﹡田北辰促以陪審團把關、梁繼昌提成立閉門小組均被拒

﹡李家超稱有效追溯期由申請方解讀

﹡律政司表示若法院信納有關申請是別有用心可拒絕移交；律政司不認同不將

額外措施寫進草案條文中就沒有效力

﹡勞福局以２００億元購物業建社福設施計劃，擬３年完成購置

﹡十大屋苑周末成交創半年新低，七屋苑「捧蛋」

﹡深股通額度全日用６﹒２億元；滬股通額度全日用４０億元，外資陸股通淨

買入４４億元

﹡羅旭瑞稱羅老太對判決有？失望，律師團隊正研究案件

﹡報道指理財通總額度初步傾向１５００億元人民幣

﹡澳門５月賭收２５９﹒５２億澳門元，按年增長１﹒８％；澳門首季經濟收

縮３﹒２％，結束連續十季增長軌道

﹡經絡表示５月現樓按揭宗數創近８年新高，匯豐續稱霸

﹡港大民研表示受訪者感中國人權較８９年差的比率創新高

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