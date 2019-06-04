《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４８１９．７８ 升 ４．７４點╱０．０２％
標普５００ ２７４４．４５ 跌 ７．６１點╱０．２８％
納斯達克 ７３３３．０２ 跌 １２０．１３點╱１．６１％
倫敦富時１００ ７１８４．８０ 升 ２３．０９點╱０．３２％
法蘭克福ＤＡＸ １１７９２．８１ 升 ６５．９７點╱０．５６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２４１．４６ 升 ３３．８３點╱０．６５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．０５，歐元兌美元１．１２４７
04/06/2019 07:46
《日出而作》美債息２１個月低，日圓創近半年高，油跌金升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４８１９．７８ 升 ４．７４點╱０．０２％
標普５００ ２７４４．４５ 跌 ７．６１點╱０．２８％
納斯達克 ７３３３．０２ 跌 １２０．１３點╱１．６１％
倫敦富時１００ ７１８４．８０ 升 ２３．０９點╱０．３２％
法蘭克福ＤＡＸ １１７９２．８１ 升 ６５．９７點╱０．５６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２４１．４６ 升 ３３．８３點╱０．６５％
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