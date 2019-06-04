《盤前攻略》港股低位或現反彈，料今早高開近二百點重攀二萬七

《經濟通通訊社４日專訊》美國傳媒報導，美國監管機構計劃對谷歌、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、

蘋果等科技公司進行反壟斷調查，其中公平交易委員會（ＦＴＣ）將會對亞馬遜進行監管，而司

法部將對谷歌進行調查，消息引發納指急跌，微軟跌３﹒１％，蘋果跌１％，亞馬遜跌

４﹒６％，谷歌母公司ａｌｐｈａｂｅｔ跌６％。

另外，聖路易斯聯儲主席布拉德表示，貿易戰及美國經濟增長風險上升，聯儲局減息即將到

來，消息拖累美國十年期債息曾跌至２﹒０９％水平。道指最終收報２４８１９點，升４點或０

﹒０２％。納指收報７３３３點，跌１２０點或１﹒６１％。標指收報２７４４點，跌７點或０

﹒２８％。



＊夜期反彈近百點，ＡＤＲ貼近二萬七＊



港股夜期收報２６８０９點，升９８點，低水８５點。

港股ＡＤＲ比例指數升１０５點，報２６９９８點。預託證券普遍造好，騰訊升

０﹒４９％，折合港元報３３５﹒２４元。匯控升１﹒１２％，折合港元報６４﹒０１元。中移

動跌０﹒２５％，折合港元報７０﹒２８。友邦升０﹒５４％，折合港元報７２﹒８４元。長和

跌０﹒８４％，折合港元報７４﹒３７。中行升０﹒０５％，折合港元報３﹒２３元。國壽升

０﹒４３％，折合港元報１８﹒２６元。中海油升１﹒５９％，折合港元報１２﹒９２元。中石

化升０﹒５１％，折合港元報５﹒２３元。中聯通跌０﹒１１％，折合港元報８﹒４元。



＊大市走勢疲弱，２６８００點見支持＊



港股近日錄得四連跌，並失手二萬七關，近日或有反彈機會，而有「黑期」之稱的新加坡

ＨＳ５０指數現報２７００２點，升１９４點或０﹒７２％。預料今早港股有機會高開近二百點

，惟近期大市走勢疲弱，二萬七關再次失守機會頗大，投資者可考慮開市後立即做淡，值博率相

對較高，相信於２６８００有明顯支持。（ｕｌ）

