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即市新聞

04/06/2019 07:50

《盤前攻略》港股低位或現反彈，料今早高開近二百點重攀二萬七

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國傳媒報導，美國監管機構計劃對谷歌、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、
蘋果等科技公司進行反壟斷調查，其中公平交易委員會（ＦＴＣ）將會對亞馬遜進行監管，而司
法部將對谷歌進行調查，消息引發納指急跌，微軟跌３﹒１％，蘋果跌１％，亞馬遜跌
４﹒６％，谷歌母公司ａｌｐｈａｂｅｔ跌６％。
　　另外，聖路易斯聯儲主席布拉德表示，貿易戰及美國經濟增長風險上升，聯儲局減息即將到
來，消息拖累美國十年期債息曾跌至２﹒０９％水平。道指最終收報２４８１９點，升４點或０
﹒０２％。納指收報７３３３點，跌１２０點或１﹒６１％。標指收報２７４４點，跌７點或０
﹒２８％。
　
＊夜期反彈近百點，ＡＤＲ貼近二萬七＊

　　港股夜期收報２６８０９點，升９８點，低水８５點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升１０５點，報２６９９８點。預託證券普遍造好，騰訊升
０﹒４９％，折合港元報３３５﹒２４元。匯控升１﹒１２％，折合港元報６４﹒０１元。中移
動跌０﹒２５％，折合港元報７０﹒２８。友邦升０﹒５４％，折合港元報７２﹒８４元。長和
跌０﹒８４％，折合港元報７４﹒３７。中行升０﹒０５％，折合港元報３﹒２３元。國壽升
０﹒４３％，折合港元報１８﹒２６元。中海油升１﹒５９％，折合港元報１２﹒９２元。中石
化升０﹒５１％，折合港元報５﹒２３元。中聯通跌０﹒１１％，折合港元報８﹒４元。
　
＊大市走勢疲弱，２６８００點見支持＊

　　港股近日錄得四連跌，並失手二萬七關，近日或有反彈機會，而有「黑期」之稱的新加坡
ＨＳ５０指數現報２７００２點，升１９４點或０﹒７２％。預料今早港股有機會高開近二百點
，惟近期大市走勢疲弱，二萬七關再次失守機會頗大，投資者可考慮開市後立即做淡，值博率相
對較高，相信於２６８００有明顯支持。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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