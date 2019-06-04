《選股情報－石鏡泉》死貓彈

《選股情報》乜國的ＰＭＩ都跌，郭台銘都話接單情況未見過咁惡劣，衰退可期。

未來一年仍以跌為主，期內會出現亞爺出手，特朗普推文，中美央行放水減息，而出現的死

貓彈，貿戰一日不完，真升難期。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

