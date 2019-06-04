【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社４日專訊》不少藍籌股就派發股息已陸續「除淨」，除息因素令恆指期貨低
水」幅度，由此前２００多點至目前已大幅收窄。上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅
股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份
「除淨」因素，股價因而波幅加大，投資應加以留意。
大價股方面，中海油（００８８３）及瑞聲科技（０２０１８）末期息４０仙及１﹒０３元
，均在明天（５日）除淨；國壽（０２６２８）末期息１８﹒２０７仙，將在本周四（６日）除
淨。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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友成控股（０００９６） 五送一紅股 ０４╱０６ ６╱６－１１╱６ １５╱０７
浩倫農科（０１０７３） 十合一 ０５╱０６ － －
中集集團（０２０３９） 十送二紅股 ０５╱０６ ７╱６－１２╱６ ０２╱０７
中國鋁罐（０６８９８） 每四股派一股 ０６╱０６ １１╱６－１４╱６ ２１╱０６
保寶龍股份
修身堂 （０８２００） 八合一 １１╱０６ － －
浩倫農科（０１０７３） 合併後二供三 １３╱０６ １７╱６－１８╱６ ０４╱０７
，供股價５２仙
華彩控股（０１３７１） 十合一 １４╱０６ － －
東方明珠（００６３２） 二十合一 １７╱０６ － －
藥明康德（０２３５９） 十送四紅股 １７╱０６ １９╱６－２５╱６ －
滿地科技（０１４００） 十合一 １９╱０６ － －
冠華國際（００５３９） 十合一 ２４╱０６ － －
九台農銀（０６１２２） 一百送五紅股 ２４╱０６ ２６╱６－２╱７ １６╱０８
先施 （００２４４） 五供三， ２５╱０６ ２７╱６－４╱７ ３１╱０７
供股價２６仙
元征科技（０２４８８） 十送二紅股 ２８╱０６ ３╱７－８╱７ ２４╱０７
環能國際（０１１０２） 二十合一 ０２╱０７ － －
麗珠醫藥（０１５１３） 十送三紅股 ０３╱０７ ５╱７－１０╱７ ２９╱０７
山東黃金（０１７８７） 十送四紅股 ０３╱０７ ５╱７－１０╱７ ２１╱０８
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表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股（編號） 派息 除淨日期
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中海油 （００８８３） 末期息４０仙 ０５╱０６
瑞聲科技（０２０１８） 末期息１﹒０３元 ０５╱０６
中國人壽（０２６２８） 末期息人民幣１６分 ０６╱０６
中信股份（００２６７） 末期息２６仙 １０╱０６
蒙牛乳業（０２３１９） 末期息人民幣１８﹒１分 １１╱０６
吉利汽車（００１７５） 末期息３５仙 １４╱０６
生物製藥（０１１７７） 第一次中期息２仙，末期息２仙 １４╱０６
中海外 （００６８８） 末期息５０仙 １８╱０６
華潤置地（０１１０９） 末期息人民幣９４﹒９分 １８╱０６
領展基金（００８２３） 末期息１﹒４０５５元 １９╱０６
中石油 （００８５７） 末期息人民幣６﹒２７１分 ２０╱０６
特別股息人民幣２﹒７２９分 ２０╱０６
工商銀行（０１３９８） 末期息人民幣２５﹒０６分 ２５╱０６
交通銀行（０３３２８） 末期息人民幣３０分 ２５╱０６
中國神華（０１０８８） 末期息人民幣８８分 ２７╱０６
建設銀行（００９３９） 末期息人民幣３０﹒６分 ０２╱０７
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（ｅｃ）