【ＩＰＯ反應】消息指翰森（３６９２）招股上限定價１４﹒２６元

《經濟通通訊社４日專訊》內地藥廠翰森製藥（０３６９２）現正公開招股，外媒引述消息

指出，其計劃以招股價範１３﹒０６至１４﹒２６元之上限定價，發售約５﹒５１億股新股，集

資７８﹒６１億元。以定價１４﹒２６元計，相當於預期市盈率２７﹒５倍。

翰森製藥現正公開招股，將於本周三（５日）中午截止，６月１４日主板掛牌。聯席保薦人

為大摩和花旗。（ｅｃ）

