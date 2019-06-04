《經濟通通訊社４日專訊》內地藥廠翰森製藥（０３６９２）現正公開招股，外媒引述消息
指出，其計劃以招股價範１３﹒０６至１４﹒２６元之上限定價，發售約５﹒５１億股新股，集
資７８﹒６１億元。以定價１４﹒２６元計，相當於預期市盈率２７﹒５倍。
翰森製藥現正公開招股，將於本周三（５日）中午截止，６月１４日主板掛牌。聯席保薦人
為大摩和花旗。（ｅｃ）
04/06/2019 10:51
【ＩＰＯ反應】消息指翰森（３６９２）招股上限定價１４﹒２６元
《經濟通通訊社４日專訊》內地藥廠翰森製藥（０３６９２）現正公開招股，外媒引述消息
指出，其計劃以招股價範１３﹒０６至１４﹒２６元之上限定價，發售約５﹒５１億股新股，集
資７８﹒６１億元。以定價１４﹒２６元計，相當於預期市盈率２７﹒５倍。
翰森製藥現正公開招股，將於本周三（５日）中午截止，６月１４日主板掛牌。聯席保薦人
為大摩和花旗。（ｅｃ）
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