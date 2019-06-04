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即市新聞

04/06/2019 09:22

港股二萬七關一步之遙，高開百點報２６９９４點，國指升１８點

　　《經濟通通訊社４日專訊》隔晚美國科技股因反壟斷調查而急挫，惟今早亞洲股市表現牛皮
，日經跌２４點，首爾指數升２點。港股今早則表現造好，高開百點並與二萬七關只有一步之遙
。消息面上，本港５月份樓宇按揭創８年高位，其中按揭業務較重的中銀香港（０２３８８）隨
即高開近２％。另外，內房股有追捧，中海外（００６８８）及潤地（０１１０９）均升逾１％

　　恆生指數開報２６９９４，升１００點或升０﹒３７％，主板成交２７﹒３３億元。國企指
數開報１０４４９點，升１８或０﹒１７７％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒７９％，報６３﹒８元；港交所（００３８８）升
１﹒１４％，報２４９﹒４元；騰訊（００７００）跌０﹒１８％，報３３３元；中移動
（００９４１）漲１﹒１４％，報７１﹒２５元；友邦保０１２９９）升１﹒３１％，報
７３﹒４元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中銀香港（０２３８８）　　３０﹒４０元　　　升１﹒６７％
　　中海外　（００６８８）　　２７﹒８５元　　　升１﹒４６％
　　華潤置地（０１１０９）　　３２﹒３０元　　　升１﹒４１％
　　萬洲國際（００２８８）　　　６﹒９５元　　　升１﹒３１％
　　友邦保險（０１２９９）　　７３﹒４０元　　　升１﹒３１％
　　太古Ａ　（０００１９）　　９４﹒１５元　　　升１﹒２４％
　　中國移動（００９４１）　　７１﹒２５元　　　升１﹒１４％
　　港交所　（００３８８）　２４９﹒４０元　　　升１﹒１４％
　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒５０元　　　升１﹒０７％
　　恆安國際（０１０４４）　　５８﹒４５元　　　升０﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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