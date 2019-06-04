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即市新聞

04/06/2019 16:50

《盤後部署》中美貿易戰未有軟化跡象，料港股將下試２６３４０點

　　《經濟通通訊社４日專訊》美股四大科技巨頭接受反壟斷調查，拖累美股走勢，資金連日流
入債市避險。恆指今早以全日高位高開百點報２６９９４點，惟濠賭股受累海南省可能開賭，加
上重磅股及公用股表現呆滯，港股由升轉跌，及後跌幅不斷擴大，午後更一度低見２６６７１點
，挫２２２點，創逾四個半月低，恆指最終收報２６７６１，跌１３２點，主板成交
７８３﹒１億元，較上日少逾５﹒３％。
　　國企指數報１０３４１，跌８９點或０﹒８６％。
　　Ａ股方面，上證綜指報２８６２，跌２７點或０﹒９６％。深成指報８７４８，跌１０８點
或１﹒２３％，兩市成交４２２４億元人民幣。

＊美ＰＭＩ創十年低，聯儲局褐皮書或存減息線索＊

　　美國總統特朗普與中國國家主席習近平，預計雙雙都會於６月底參加日本Ｇ２０峰會，並以
某種形式會晤。摩根大通亞洲股市研究部主管蘇利文指，預期會上不會達成任何協議，中美雙方
的談判自由度都已經顯著下降。中方要求美國在談判前要先滿足部分條件，而美方亦在態度及語
氣上都非常強硬，故相信很難短期內達成協議。摩根士丹利新興市場策略師加納亦指，這一刻雙
方更有可能不達成協議，如果局勢再惡化，預計兩國將不得不放寬其貨幣政策，更可能拖累其他
許多國家，令全球經濟陷入衰退。
　　澳洲央行今日決定減息０﹒２５厘，是近三年來首次減息。澳洲央行將指標利率由１﹒５厘
下調至１﹒２５厘，亦為歷史最低水平，符合市場預期。隨著美國５月製造業ＰＭＩ創２００９
年９月以來新低，錄得５０﹒５，市場開始憧憬聯儲局會透過減息，避免經濟進一步下滑。聯儲
局主席鮑威爾將於今晚發表美國經濟褐皮書，相信當中可能會出現減息與否的線索。本周四
（６日）歐洲央行亦有政策會議，在面對經濟下行壓力下，或會作出政策調整。

＊港股或會出現技術性反彈，暫於二萬七關遇阻力＊

　　港股踏入６月後跌勢未止，今日更以一支陰燭收市，暫時出現四連陰。加上廿天線
（約２７７５８點）已跌穿２５０天線（約２７７７９６點）形成「終極死亡交叉」，港股尋底
壓力仍非常大。以上日恆指牛熊證街貨分布而言，牛證重貨區在２６５００至２６５９９點位置
，大戶或會繼續推低大市。
　　再者，從保力加通道上看，頂部及底部均呈向下趨勢，未出現明顯轉勢的訊號。不過，從中
長期而言，港股在今次跌浪完結後或會出現一次反彈浪，由１４天ＲＳＩ可見，港股現愈來愈接
近２０的超賣水平，相信到時候將會有更多主動買盤推高大市，惟中美雙方在貿易立場上仍然持
強硬態度，未有軟化跡象，大市難出現大幅反彈的空間，故即使港股出現反彈，相信只會是技術
性反彈，暫以二萬七為短線阻力。（ａｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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