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即市新聞

04/06/2019 08:37

【貿易開戰】美國政府斥中國經貿白皮書是在推卸責任

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國政府表示，中國最近發表的公開聲明以及周日的白皮書是一
場推卸責任的把戲，歪曲兩國貿易談判的性質及進程。
　　美國貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）及財政部發表的聯合聲明重申美方觀點，認為中國談判代
表在協議中已取得共識的一些重要問題上出爾反爾，其中包括一項實施條款。
　　聲明稱，美國堅持要中方作出具體及可執行的承諾，並不是要對中國主權造成威脅。（ｍｎ

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