《經濟通通訊社４日專訊》諾基亞董事Ｆｅｄｅｒｉｃｏ Ｇｕｉｌｌｅｎ表示，公司的５
Ｇ電訊設備在最近數周吸引到更多買家的興趣，令其訂單數量超越華為。
Ｇｕｉｌｌｅｎ稱，公司目前已獲得４２份商用５Ｇ訂單，多於華為及愛立信。華為估計已
敲定４０份商用５Ｇ訂單，愛立信公開宣布達成１９份合約。
Ｇｕｉｌｌｅｎ續指，已看到客戶轉用諾基亞的５Ｇ核心網絡設備，當中包括對網絡中最敏
感零件進行雙重來源採購，或是替換現有供應商。（ｍｎ）
04/06/2019 08:47
【華為風波】諾基亞：目前已超越華為取得４２份商用５Ｇ訂單
《經濟通通訊社４日專訊》諾基亞董事Ｆｅｄｅｒｉｃｏ Ｇｕｉｌｌｅｎ表示，公司的５
Ｇ電訊設備在最近數周吸引到更多買家的興趣，令其訂單數量超越華為。
Ｇｕｉｌｌｅｎ稱，公司目前已獲得４２份商用５Ｇ訂單，多於華為及愛立信。華為估計已
敲定４０份商用５Ｇ訂單，愛立信公開宣布達成１９份合約。
Ｇｕｉｌｌｅｎ續指，已看到客戶轉用諾基亞的５Ｇ核心網絡設備，當中包括對網絡中最敏
感零件進行雙重來源採購，或是替換現有供應商。（ｍｎ）
|國際動態04/06/2019
特朗普施壓奏效 英兩候選人擬棄華為
|生財有道03/06/2019
大行稱領展業績符預期 集團不排除加租並會再回購
|樓市「胡」言03/06/2019
業主報稅大全 - 「物業稅」租金的定義？
|生財有道03/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展回調提供機會現價吸
|興證快訊03/06/2019
本港樓市出現警號？
|生財有道03/06/2019
【FOCUS】反制組合拳密密出 北京枕戈待「持久戰」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰