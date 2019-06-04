【華為風波】諾基亞：目前已超越華為取得４２份商用５Ｇ訂單

《經濟通通訊社４日專訊》諾基亞董事Ｆｅｄｅｒｉｃｏ Ｇｕｉｌｌｅｎ表示，公司的５

Ｇ電訊設備在最近數周吸引到更多買家的興趣，令其訂單數量超越華為。

Ｇｕｉｌｌｅｎ稱，公司目前已獲得４２份商用５Ｇ訂單，多於華為及愛立信。華為估計已

敲定４０份商用５Ｇ訂單，愛立信公開宣布達成１９份合約。

Ｇｕｉｌｌｅｎ續指，已看到客戶轉用諾基亞的５Ｇ核心網絡設備，當中包括對網絡中最敏

感零件進行雙重來源採購，或是替換現有供應商。（ｍｎ）

