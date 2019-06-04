《經濟通通訊社４日專訊》英國首相文翠珊呼籲美國總統特朗普加深兩國經濟合作，並稱雙
邊貿易協議可以讓雙方的夥伴關係更加緊密。
文翠珊將會見１０間英國及美國企業的代表，她將對國防承包商ＢＡＥ系統及醫藥巨頭葛蘭
素史克（ＧｌａｘｏＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅ）等企業表示，加強合作將促進兩國的經濟夥伴關係
。
她稱，兩國通過一項雙邊自由貿易協議，將可繼續共同支撐、塑造及影響全球經濟，保持市
場自由、公平及開放，確保英國的產業具有吸引力。（ｍｎ）
04/06/2019 08:56
《外地經濟》文翠珊呼籲特朗普加深雙邊經濟關係
《經濟通通訊社４日專訊》英國首相文翠珊呼籲美國總統特朗普加深兩國經濟合作，並稱雙
邊貿易協議可以讓雙方的夥伴關係更加緊密。
文翠珊將會見１０間英國及美國企業的代表，她將對國防承包商ＢＡＥ系統及醫藥巨頭葛蘭
素史克（ＧｌａｘｏＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅ）等企業表示，加強合作將促進兩國的經濟夥伴關係
。
她稱，兩國通過一項雙邊自由貿易協議，將可繼續共同支撐、塑造及影響全球經濟，保持市
場自由、公平及開放，確保英國的產業具有吸引力。（ｍｎ）
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