  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/06/2019 08:56

《外地經濟》文翠珊呼籲特朗普加深雙邊經濟關係

　　《經濟通通訊社４日專訊》英國首相文翠珊呼籲美國總統特朗普加深兩國經濟合作，並稱雙
邊貿易協議可以讓雙方的夥伴關係更加緊密。
　　文翠珊將會見１０間英國及美國企業的代表，她將對國防承包商ＢＡＥ系統及醫藥巨頭葛蘭
素史克（ＧｌａｘｏＳｍｉｔｈＫｌｉｎｅ）等企業表示，加強合作將促進兩國的經濟夥伴關係

　　她稱，兩國通過一項雙邊自由貿易協議，將可繼續共同支撐、塑造及影響全球經濟，保持市
場自由、公平及開放，確保英國的產業具有吸引力。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態04/06/2019
特朗普施壓奏效 英兩候選人擬棄華為
生財有道03/06/2019
大行稱領展業績符預期 集團不排除加租並會再回購
樓市「胡」言03/06/2019
業主報稅大全 - 「物業稅」租金的定義？
生財有道03/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展回調提供機會現價吸
興證快訊03/06/2019
本港樓市出現警號？
生財有道03/06/2019
【FOCUS】反制組合拳密密出 北京枕戈待「持久戰」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金