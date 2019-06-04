《經濟通通訊社４日專訊》英國下任首相頂頭大熱人選約翰遜宣布參選，他承諾不管是否達
成脫歐協議，都將帶領英國在１０月３１日脫離歐盟。
英國現任首相文翠珊定於周五離職，約翰遜此前曾擔任文翠珊政府的英國外交大臣，後因抗
議文翠珊對脫歐的處理方法而辭職。
約翰遜發表競選視頻之際，正值美國總統特朗普到訪英國。特朗普此前表示，約翰遜如果當
上首相將會做得很好。（ｍｎ）
04/06/2019 10:52
【脫歐之後】英國下任首相大熱人選約翰遜誓言１０月３１日必脫歐
《經濟通通訊社４日專訊》英國下任首相頂頭大熱人選約翰遜宣布參選，他承諾不管是否達
成脫歐協議，都將帶領英國在１０月３１日脫離歐盟。
英國現任首相文翠珊定於周五離職，約翰遜此前曾擔任文翠珊政府的英國外交大臣，後因抗
議文翠珊對脫歐的處理方法而辭職。
約翰遜發表競選視頻之際，正值美國總統特朗普到訪英國。特朗普此前表示，約翰遜如果當
上首相將會做得很好。（ｍｎ）
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