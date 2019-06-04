《經濟通通訊社４日專訊》澳洲央行一如預期宣布減息，將利率由１﹒５％降至１﹒２５％
，澳元現升０﹒２％至０﹒６９９１美元。
央行表示，今次減息是為了支持經濟可持續發展及降低失業率，並在通脹問題上增強信心。
央行續指，貿易問題的不確定性有所上升，但全球經濟前景仍然合理。至於國內經濟方面，
目前澳洲房地產市場狀況依舊疲軟，家庭消費前景仍然不明朗，若家庭收入如預期般出現回升，
應該能夠支持消費，預計今明兩年澳洲經濟增長約為２﹒７５％，明年核心通脹率為２％。（ｍ
ｎ）
04/06/2019 12:33
《地區經濟》澳洲央行一如預期減息四分一厘
《經濟通通訊社４日專訊》澳洲央行一如預期宣布減息，將利率由１﹒５％降至１﹒２５％
，澳元現升０﹒２％至０﹒６９９１美元。
央行表示，今次減息是為了支持經濟可持續發展及降低失業率，並在通脹問題上增強信心。
央行續指，貿易問題的不確定性有所上升，但全球經濟前景仍然合理。至於國內經濟方面，
目前澳洲房地產市場狀況依舊疲軟，家庭消費前景仍然不明朗，若家庭收入如預期般出現回升，
應該能夠支持消費，預計今明兩年澳洲經濟增長約為２﹒７５％，明年核心通脹率為２％。（ｍ
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