《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述消息人士報道，美國國會共和黨人討論立法阻止總統
特朗普對墨西哥加徵關稅的計劃，因擔心會拖累美國經濟。
據悉，共和黨議員正在考慮是否重啟反對宣布國家緊急狀態的決議，此前高級共和黨參議員
已經警告白宮，如果落實加徵關稅，國會可能收回其關稅的權力，或者擱置新的北美自由貿易協
議。（ｍｎ）
04/06/2019 13:12
【貿易開戰】傳美國共和黨議員蘊釀推翻對墨西哥加徵關稅行動
《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述消息人士報道，美國國會共和黨人討論立法阻止總統
特朗普對墨西哥加徵關稅的計劃，因擔心會拖累美國經濟。
據悉，共和黨議員正在考慮是否重啟反對宣布國家緊急狀態的決議，此前高級共和黨參議員
已經警告白宮，如果落實加徵關稅，國會可能收回其關稅的權力，或者擱置新的北美自由貿易協
議。（ｍｎ）
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