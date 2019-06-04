【貿易開戰】傳美國共和黨議員蘊釀推翻對墨西哥加徵關稅行動

《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述消息人士報道，美國國會共和黨人討論立法阻止總統

特朗普對墨西哥加徵關稅的計劃，因擔心會拖累美國經濟。

據悉，共和黨議員正在考慮是否重啟反對宣布國家緊急狀態的決議，此前高級共和黨參議員

已經警告白宮，如果落實加徵關稅，國會可能收回其關稅的權力，或者擱置新的北美自由貿易協

議。（ｍｎ）

