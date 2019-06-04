‵ 《經濟通通訊社４日專訊》墨西哥表示，在本周與美國政府的會談中，如果美方提出送回
所有尋求美國庇護的中美洲移民的建議，墨西哥將予以拒絕。
美國總統特朗普上周威脅，如果墨西哥不打擊非法移民，將從６月１０日起對所有墨西哥輸
美商品徵收關稅。
墨西哥外長Ｍａｒｃｅｌｏ Ｅｂｒａｒｄ表示，國會繼續努力阻止來自中美洲的非法移民
湧向美墨邊境，不過不會同意美方逼使中美洲非法移民在抵達墨西哥後就地向美國申請庇護的建
議。（ｍｎ）
04/06/2019 13:54
【貿易開戰】墨西哥堅拒接收全部尋求美國庇護的中美洲移民
‵ 《經濟通通訊社４日專訊》墨西哥表示，在本周與美國政府的會談中，如果美方提出送回
所有尋求美國庇護的中美洲移民的建議，墨西哥將予以拒絕。
美國總統特朗普上周威脅，如果墨西哥不打擊非法移民，將從６月１０日起對所有墨西哥輸
美商品徵收關稅。
墨西哥外長Ｍａｒｃｅｌｏ Ｅｂｒａｒｄ表示，國會繼續努力阻止來自中美洲的非法移民
湧向美墨邊境，不過不會同意美方逼使中美洲非法移民在抵達墨西哥後就地向美國申請庇護的建
議。（ｍｎ）
|生財有道04/06/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：鐵塔守穩百天線宜開長倉
|FOCUS04/06/2019
【FOCUS】「超級周」來臨 首腦、央行看點多
|國際動態04/06/2019
特朗普施壓奏效 英兩候選人擬棄華為
|生財有道03/06/2019
領展業績符預期 集團不排除加租並會再回購
|樓市「胡」言03/06/2019
業主報稅大全 - 「物業稅」租金的定義？
|生財有道03/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展回調提供機會現價吸
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰