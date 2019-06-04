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04/06/2019 13:54

【貿易開戰】墨西哥堅拒接收全部尋求美國庇護的中美洲移民

‵　　《經濟通通訊社４日專訊》墨西哥表示，在本周與美國政府的會談中，如果美方提出送回
所有尋求美國庇護的中美洲移民的建議，墨西哥將予以拒絕。
　　美國總統特朗普上周威脅，如果墨西哥不打擊非法移民，將從６月１０日起對所有墨西哥輸
美商品徵收關稅。
　　墨西哥外長Ｍａｒｃｅｌｏ　Ｅｂｒａｒｄ表示，國會繼續努力阻止來自中美洲的非法移民
湧向美墨邊境，不過不會同意美方逼使中美洲非法移民在抵達墨西哥後就地向美國申請庇護的建
議。（ｍｎ）

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