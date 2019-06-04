《經濟通通訊社４日專訊》英國內閣安全大臣Ｂｅｎ Ｗａｌｌａｃｅ稱，英國尚未就是否
在５Ｇ網絡中使用華為技術作出最終決定。
他稱，有關如何處理有可能被外國用來監視的國內基礎設施，政府尚未達成共識，評估仍在
進行當中，英國將聽取五眼聯的盟友及歐洲夥伴國的看法。（ｍｎ）
04/06/2019 16:31
【華為風波】英國安全大臣：未決定５Ｇ網絡是否使用華為設備
《經濟通通訊社４日專訊》英國內閣安全大臣Ｂｅｎ Ｗａｌｌａｃｅ稱，英國尚未就是否
在５Ｇ網絡中使用華為技術作出最終決定。
他稱，有關如何處理有可能被外國用來監視的國內基礎設施，政府尚未達成共識，評估仍在
進行當中，英國將聽取五眼聯的盟友及歐洲夥伴國的看法。（ｍｎ）
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