《台股攻略－馮偉明》貿易戰持續，台股跌７０點

《台股攻略》台股今日跌７０﹒９５點，收報１０４２９﹒１２點，成交值為新台幣

８８７﹒１７億元。

受美國科技股重挫影響，台股早盤一度在大立光走強下翻紅，惟盤中電子三雄走疲，加上台

塑四寶走弱，即使富邦金及國泰金等金融族群力守盤上，仍未能展現撐盤力道。台積電今日

（４日）跌２﹒１％，收新台幣２３３元；大立光早盤一度翻紅，惟終場跌１﹒８７％，收新台

幣３６６５元；鴻海今日亦處於盤下，終場跌２﹒１８％，收新台幣７１﹒８元，失守５日線。

印刷電路族群今日走強，聯茂升超過３％，楠梓電及欣興升超過２﹒６％，健鼎升超過２％，新

復興、華通、瀚宇博、霖宏、育富、嘉聯益及競國也收紅。傳產股表現較佳，紡織、造紙、鋼鐵

、汽車、觀光、化學及金融類股上漲。ＩＣ設計族群續揚，沛亨亮燈漲停，亞信升超過２％，力

旺、矽創、群聯、虹冠電、鑫龍騰、松翰、凌通、類比科、敦泰、譜瑞－ＫＹ、偉詮電及普誠也

以紅盤作收。

中美貿易戰仍然未解，接下來６月底的Ｇ２０會議中領導人會否碰面也末確定，建議投資者

目前應靜觀其變，台股或會失守萬點，陷入整理局面。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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