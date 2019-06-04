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即市新聞

04/06/2019 17:54

《台股攻略－馮偉明》貿易戰持續，台股跌７０點

　　《台股攻略》台股今日跌７０﹒９５點，收報１０４２９﹒１２點，成交值為新台幣
８８７﹒１７億元。
　　受美國科技股重挫影響，台股早盤一度在大立光走強下翻紅，惟盤中電子三雄走疲，加上台
塑四寶走弱，即使富邦金及國泰金等金融族群力守盤上，仍未能展現撐盤力道。台積電今日
（４日）跌２﹒１％，收新台幣２３３元；大立光早盤一度翻紅，惟終場跌１﹒８７％，收新台
幣３６６５元；鴻海今日亦處於盤下，終場跌２﹒１８％，收新台幣７１﹒８元，失守５日線。
印刷電路族群今日走強，聯茂升超過３％，楠梓電及欣興升超過２﹒６％，健鼎升超過２％，新
復興、華通、瀚宇博、霖宏、育富、嘉聯益及競國也收紅。傳產股表現較佳，紡織、造紙、鋼鐵
、汽車、觀光、化學及金融類股上漲。ＩＣ設計族群續揚，沛亨亮燈漲停，亞信升超過２％，力
旺、矽創、群聯、虹冠電、鑫龍騰、松翰、凌通、類比科、敦泰、譜瑞－ＫＹ、偉詮電及普誠也
以紅盤作收。
　　中美貿易戰仍然未解，接下來６月底的Ｇ２０會議中領導人會否碰面也末確定，建議投資者
目前應靜觀其變，台股或會失守萬點，陷入整理局面。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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