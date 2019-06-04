《經濟通通訊社４日專訊》瑩嵐集團（０８４７０）宣布料截至今年３月３１日年度的溢利
錄得增幅，主要由於年度並無出現任何上市開支，及收益及毛利增加。有關集團之業績將於６月
刊發。
另外，董事會宣布，公司正考慮尋求由ＧＥＭ轉往聯交所主板上市的可能性，公司已就可能
轉板上市委任保薦人。（ｕｌ）
04/06/2019 08:58
【企業盈喜】瑩嵐（８４７０）料年度純利上升，公司正考慮轉主板
《經濟通通訊社４日專訊》瑩嵐集團（０８４７０）宣布料截至今年３月３１日年度的溢利
錄得增幅，主要由於年度並無出現任何上市開支，及收益及毛利增加。有關集團之業績將於６月
刊發。
另外，董事會宣布，公司正考慮尋求由ＧＥＭ轉往聯交所主板上市的可能性，公司已就可能
轉板上市委任保薦人。（ｕｌ）
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