  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/06/2019 08:58

【企業盈喜】瑩嵐（８４７０）料年度純利上升，公司正考慮轉主板

　　《經濟通通訊社４日專訊》瑩嵐集團（０８４７０）宣布料截至今年３月３１日年度的溢利
錄得增幅，主要由於年度並無出現任何上市開支，及收益及毛利增加。有關集團之業績將於６月
刊發。
　　另外，董事會宣布，公司正考慮尋求由ＧＥＭ轉往聯交所主板上市的可能性，公司已就可能
轉板上市委任保薦人。（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態04/06/2019
特朗普施壓奏效 英兩候選人擬棄華為
生財有道03/06/2019
大行稱領展業績符預期 集團不排除加租並會再回購
樓市「胡」言03/06/2019
業主報稅大全 - 「物業稅」租金的定義？
生財有道03/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展回調提供機會現價吸
興證快訊03/06/2019
本港樓市出現警號？
生財有道03/06/2019
【FOCUS】反制組合拳密密出 北京枕戈待「持久戰」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金