【企業盈喜】瑩嵐（８４７０）料年度純利上升，公司正考慮轉主板

《經濟通通訊社４日專訊》瑩嵐集團（０８４７０）宣布料截至今年３月３１日年度的溢利

錄得增幅，主要由於年度並無出現任何上市開支，及收益及毛利增加。有關集團之業績將於６月

刊發。

另外，董事會宣布，公司正考慮尋求由ＧＥＭ轉往聯交所主板上市的可能性，公司已就可能

轉板上市委任保薦人。（ｕｌ）

