【企業盈警】愛世紀（０８５０７）年度料盈轉虧最少７１０萬元

《經濟通通訊社４日專訊》愛世紀集團（０８５０７）公布，與去年３月３１日止年度錄得

應佔溢利１４２０萬元，預期截至今年３月３１日止年度可能錄得扣除上市開支前公司擁有人應

佔虧損不少於７１０萬元。

公司解釋，錄得虧損主要由於美國客戶因對中美貿易衝突現況的憂慮日漸加深而改為採取保

守的採購態度；法國客戶需求轉弱，因此導致銷售下降；本集團三種主要產品（外套、梭織襯衫

及套頭上衣）的平均銷售價下降。此外，公司行政開支增加亦有影響。（ｕｌ）

