《談國論企－黎偉成》特朗普料受全球反制陷四面楚歌

《談國論企》華爾街於２０１９年５月３１日急轉直下，不僅深憂特朗普突發難單方對墨西

哥輸美商品加徵關稅劣舉，更重要的是中國對特廝一意孤行提升關稅稅率作出反制措施，加上此

廝有意在年底前對美進口汽車及相關零部件的關稅加徵，和美國在對歐盟的經貿談判的「強硬」

霸道「姿態」，相信美國在特廝所幟的美帝國霸權主義漸陷「四面楚歌」惡境日甚。讓特朗普連

任失敗，乃美國以至全世界之福祉！

尤其是特朗普對中國有十分強烈的惡意，可見於此廝有見美國國務卿蓬佩奧多番向英、德等

歐洲諸國明言華為５Ｇ設備不要用，卻無甚回應，於是赤膊上陣，連已辭任而守任的文翠珊亦不

放過，要英國拒華為，目的就是完完全全封殺中國的５Ｇ巨企，該美國科企有時間、有空間「追

落後」，甚至攻佔歐亞等環球５Ｇ市場，其劣思昭然，惡行亦歇：特廝要千方百計打倒中國。

中國對與美國經貿磋商力爭之平等、互利的談判原則，難以繼續，不得不直接了當的反擊；

尤其是中國已發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，強調「始終堅持通過對話協商解決

爭議的基本立場」，並指出「在重大原則問題上中國決不讓步」，但特朗普還是要親自處處為難

，中美達貿協，難矣！

自特朗普於２０１８年初以「不公平」之是謂，對輸美鋼鐵、鋁材單方加徵關稅為藉口，實

際劍指中國，邊作多輪「經貿磋商」、卻邊對華輸美商品強行作多輪關稅加徵，於過去一年多的

光景恃勢在美國和國際橫行霸道劣行日甚，最新的為（一）此廝居然目空一切地擬於６月１０日

單方向墨西哥輸美商品全面加徵關稅，要脅墨國如其所願地截清赴美的非法跨境人士，否則便會

無視與加、墨所達新協議，而華爾街是日以由頭跌到落尾作為對特廝簡直是無法無天劣行作回應

。

相信（Ｉ）墨西哥亦會奮起反抗特廝，加上（ＩＩ）特還保留單方地在年底對美國進口汽車

及零件加徵關稅「權利」，肯定歐、日、加等國的強力不滿，預期反彈的力量肯定相當強烈，另

一個經貿火頭又日趨熾熱地燃燒。（ＩＩＩ）美國與歐盟進行的貿易談判，歐方表決不談農業問

題，又是特朗普力謀攻擊之處。

正正因為（二）特朗普之霸權主義劣幟高掛，和胡作非為惡行罄竹難書，已使環球各國引起

不同程度的反感、反擊。特廝引發的世界政經亂局，當使環球股市下調之壓甚深。

中國佔美國進口稀土約８０％，智能手機到軍事設備都不可或缺關鍵原材料，以稀土作反擊

美掀貿戰其中重要力量，該有不錯實效。即使美國國防部所發表的最新「報告」，要力促美國強

化稀土生產和供應，但講則易，做則難，因稀土礦雖在，要探明、開採非旦夕可以為之。難道美

帝國霸權主義可以連稀土礦都可以胡指亂揮嗎？《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

