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即市新聞

04/06/2019 09:35

《異動股》高盛指賭收低基數效應至７月，金沙挫逾２％暫最差藍籌

　　《經濟通通訊社４日專訊》金沙中國（０１９２８）昨日挫逾３％後，現價續跌
２﹒４８％，報３３﹒４５元；成交約１６６萬股，涉資５５９１萬元。
　　澳門５月份博彩毛收入按年升１﹒８％至２５９﹒５２億澳門元。高盛發表研究報告表示，
澳門５月博彩收入數據大致符合該行及市場預期，預料低基數效應將會持續至７月。該行維持澳
博（００８８０）、永利及銀娛「買入」評級，予金沙「中性」評級，較看好新濠博亞多於美高
梅，該行同樣予美高梅「中性」評級。
　　現時，恆生指數報２６９１７，升２３點或升０﹒０９％，主板成交４７﹒３３億元。上證
綜指報２８８２，跌７點或跌０﹒２６％，成交１０４﹒２６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙中國（０１９２８）　　３３﹒４５元　　　跌２﹒４８％
　　銀河娛樂（０００２７）　　４６﹒２５元　　　跌０﹒２２％
　　新濠國際（００２００）　　１５﹒１０元　　　跌１﹒９５％
　　澳博控股（００８８０）　　　８﹒５３元　　　跌１﹒５０％
　　永利澳門（０１１２８）　　１５﹒２４元　　　跌１﹒８０％
　　美高梅　（０２２８２）　　１１﹒４０元　　　跌０﹒８７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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