《異動股》高盛指賭收低基數效應至７月，金沙挫逾２％暫最差藍籌

《經濟通通訊社４日專訊》金沙中國（０１９２８）昨日挫逾３％後，現價續跌

２﹒４８％，報３３﹒４５元；成交約１６６萬股，涉資５５９１萬元。

澳門５月份博彩毛收入按年升１﹒８％至２５９﹒５２億澳門元。高盛發表研究報告表示，

澳門５月博彩收入數據大致符合該行及市場預期，預料低基數效應將會持續至７月。該行維持澳

博（００８８０）、永利及銀娛「買入」評級，予金沙「中性」評級，較看好新濠博亞多於美高

梅，該行同樣予美高梅「中性」評級。

現時，恆生指數報２６９１７，升２３點或升０﹒０９％，主板成交４７﹒３３億元。上證

綜指報２８８２，跌７點或跌０﹒２６％，成交１０４﹒２６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國（０１９２８） ３３﹒４５元 跌２﹒４８％

銀河娛樂（０００２７） ４６﹒２５元 跌０﹒２２％

新濠國際（００２００） １５﹒１０元 跌１﹒９５％

澳博控股（００８８０） ８﹒５３元 跌１﹒５０％

永利澳門（０１１２８） １５﹒２４元 跌１﹒８０％

美高梅 （０２２８２） １１﹒４０元 跌０﹒８７％

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